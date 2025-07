Další hvězda Harryho Pottera se zapojila do debaty o Rowlingové a transgenderech

Některé její názory jsou sice na její vkus příliš tvrdé, ale smršť nenávistné kritiky, která na Rowlingovou již několik let snáší, si podle herečky spisovatelka nezaslouží. „Spisovatelka je to skvělá, ale v názorech na problematiku transgender bychom se neshodly,“ uvedla Margolyesová. „Nelíbí se mi ovšem, že trans komunita reaguje tak zuřivě. Měli bychom k sobě být jemnější. Všichni jsme nějak utlačováni.“

Sama Margolyesová se netají svou homosexualitou a dlouhodobě podporuje LGBTQ+ práva. Zároveň však zastává názor, že ženu definuje biologické pohlaví, a že dává smysl mít některé prostory vyhrazené pouze pro ženy. Přestože se tak sama označuje za podporovatelku trans lidí, od některých aktivistů už se dočkala obvinění z transfobie.

Miriam Margolyesová, Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Tajemná komnata (2002)

Herečka zároveň přiznala, že chápe obavy některých žen v otázce bezpečí v jednopohlavních prostorách. „Ženy se mnohdy bojí, když je s nimi někdo, kdo má penis – a jestli je to gay nebo heterosexuál, na tom nesejde,“ říká. „Je potřeba si přiznat, že ženy jsou oproti mužům častěji útokem znásilnění a útoků. A je nerealistické, aby to někteří muži na své cestě za změnou nechápali.“

Vlastní názor má i na ožehavou debatu ohledně toho, zda mohou biologičtí muži soutěžit v ženských sportech. „Nepřijde mi, že by se lidé s mužským tělem měli smět utkávat ve sportu s lidmi s ženským tělem. To prostě není fér. Měli by mít vlastní kategorii,“ prohlásila.

Podle Margolyesové je v prvé řadě potřeba vést laskavější diskusi. „Nelze všechny házet do jednoho nebo do druhého pytle. Jsme různí, a těch pomyslných pytlů je potřeba víc. Ale neměli bychom být zlí na ty, kteří nepatří do toho našeho,“ nabádá.

Celou diskuzi, do níž se průběžně zapojují jednotliví herci z filmů i další osobnosti, Margolyesová označila za příliš vyhrocenou. Připomněla, že nesouhlas neznamená nepřátelství, a že neutuchající kritiku vůči Rowlingové považuje za nemístnou. „Jediné, co nestrpím, je šikana,“ dodala. „Musíme živit lásku. A té je dnes málo.“

Spisovatelka J. K. Rowlingová (Londýn, březen 2022)

Celebritám, kteří na adresu své někdejší živitelky nešetří kritikou a mezi něž patří i ústřední trio Daniel Radcliffe, Emma Watsonová a Rupert Grint, se někdy dostává argumentu, že je od nich velmi pokrytecké či nevděčné využívat svou popularitu k dehonestaci osobnosti, díky jejíž tvorbě se proslavili.

Na druhé straně se Rowlingové dostává i veřejné podpory, a to nejen od fanoušků, ale i od některých herců. Herečka Afshan Azadová, která ve filmech ztvárnila Padmu Patilovou, se spisovatelky otevřeně zastala. Zastal se jí také představitel Draca Malfoye Tom Felton.