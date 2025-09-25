Miriam Chytilová: Jsem spokojená s tím, jak stárnu. Plastiky jsou nepřirozené

Co jste se rozhodla vtisknout svým dcerám do života?
Já obvykle říkám všem svým kamarádkám, které mají mladší děti, že je důležité si děti nenaštvat v kritickém věku. Aby s tebou byly rády, i když vyrostou. A pro mě bylo vždy strašně důležité, aby se v životě zabavily. Aby je život bavil. Vzdělání je jedna věc, ale aby byly hravé a vnímavé. Aby si uměly v situacích najít něco, co je zajímavé. To si myslím, že se povedlo.
Jsme na tiskové konferenci k projektu, který uchovává vzpomínky odloženým nebo opuštěným dětem. Proč jste se rozhodla podpořit právě tento projekt?
Protože je to důležité. Je to hezká věc a je strašně fajn, že to lidi napadlo. Přestože jsem měla rodiče a sourozence, byla jsem třetí dítě a mám jednu fotku, která je ještě rozmazaná, kde mě maminka nese z porodnice. Nic jiného nemám. Ani hračku, ani dupačky, nic. Měla jsem milující rodinu, dneska už nemám. Oba rodiče mi zemřeli. Musím říct, že v mém středním nebo vyšším věku, mně je to líto. I z tohohle úhlu pohledu je to věc, která je strašně krásná.
Když nemáte fotografie, zjišťovala jste u příbuzných, jaká jste tenkrát byla?
Byla jsem třetí dítě. Trošku rozmazlený benjamínek, který byl milovaný všemi a byla jsem od hodně útlého věku poměrně dost úspěšná. Už v sedmi letech jsem začala točit. Byla jsem asi šikovná, sebevědomá. Asi trošku drzá, možná trošku nesnesitelná. (smích) Tak to bylo.
Jste herečka, dabérka i dabingová režisérka. Máte na kontě režii spousty dabingů k netflixovým projektům. Tam určitě platí určité speciální zacházení a informační embarga. Jaká je realita?
Je to tak. Netflix vyrábí dabing najednou v asi dvou stech zemí světa. Všem dá k dispozici materiály nových top projektů, sestříhaných. Samozřejmě se o ně šíleně bojí. Neustále zpřísňuje pravidla natáčení. Prestižní studia, které projekty natáčí, musí splňovat bezpečnostní podmínky. Podepisujeme obrovské smlouvy s pokutami, že o tom nesmíme mluvit. Samozřejmě jiná věc je, když se projekt odpremiéruje. Vždycky na celém světě současně. Pak už můžeme. Možná největší problém je s nezodpovědnými herci, kteří si rádi stále točí na Instagram nebo pro sebe fotky a selfíčka. I mobily se odevzdávají ve vrátnici nebo na recepci, zamykají se do skříněk. Absolutně nikdo nemůže riskovat, že by utekla jakákoliv informace.
Takže Tajemství proutěného košíku dostává nový rozměr, protože dabingová režisérka obchází mladé herce, aby odevzdali iPhony.
(smích) To nedělá režisérka, ale recepční. Ale je to tak. Já v současné době jeden velmi prestižní, utajený projekt připravuji a příští týden ho točím. Někdo nesmí prozradit ani to. Ale já můžu říct, že to je čtvrtá série Zaklínače!
Jste letitým hlasem Jennifer Anistonové. V poslední době se spekuluje, že má velmi diskrétně provedené plastiky a zákroky. Co na to vy jako člověk, který se s ní „vídává“ léta?
Všimla jsem si toho. Asi většina lidí. Myslím si, že to přehnala a že to je velká škoda. Já osobně nejsem příznivec. Chápu mnoho žen, které žijí normální život a chtějí vypadat krásně a nestárnout. Ale myslím si, že u hereček je to veliká past. Pozná se to, že má člověk úpravy a není to ideální. Potom tě to dostává do typu rolí žena po botoxu a podobně. Těch je málo.
Je to každého věc, každému jeho nebe. Někdo má pocit, že to fakt potřebuje. Mně to přijde nepřirozené, bojím se toho. Nemyslím si, že to je zdravé, i když všichni říkají, že je. Pak vždycky po letech se přijde na to, že to zdravé nebylo. (smích)
Další věc je, že se říká, že obličej je otázka peněz. Člověk asi může včas začít s ne tolik invazivními nebo luxusními, ale drahými zásahy, na které každý nemá. Já jsem se teď vrátila od moře z Chorvatska a vidím tam fakt krásné staré ženy, které mají plno vrásek. Mají příběh napsaný v očích a ve tváři a jsou překrásné. Mně přijde hrozná škoda se o tohle připravovat.
Jsou ale ženy, které stárnou lichotivě a také ty, které stárnou nelichotivě. Řekla jste si vy sama, že budete zrát hezky a přirozeně a funguje to?
To je otázka na tělo. Možná jsem spokojená s tím, jak stárnu. Chtěla bych zhubnout trošku, myslím, že by mi to prospělo. Ono se říká, že od určitého věku to, jak vypadáš, je tvá zásluha. Tvůj výraz je odraz tvojí duše a psychiky a toho, jak jsi dobrý nebo arogantní člověk. Zobrazuje se to na tváři. Myslím, že to lidé můžou zpracovat nebo si uvědomit, že s tím můžou nakládat zadarmo.