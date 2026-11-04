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Chybí mi vajíčka, říká Kerrová ke své zvláštní dietě. Místo nich jí bizona

Autor:
  13:19
Miranda Kerrová (2017)

Miranda Kerrová (2017) | foto: Profimedia.cz

Miranda Kerrová na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna...
Přehlídka Victoria's Secret 2012 - Miranda Kerrová
Miranda Kerrová v prádle Victoria´s Secret
Miranda Kerrová
44 fotografií
Australská modelka Miranda Kerrová (43) se svěřila se svou dietou, díky níž si udržuje štíhlou postavu, ale hlavně zmírňuje své zdravotní obtíže. Kerrová se musela vzdát vajíček, místo toho do jídelníčku zařadila maso z bizona a dalších zvířat.

Dieta, pro kterou se Kerrová rozhodla, byla dle jejích slov vyvinuta na míru jejím zdravotním potřebám. Mnoho let bojuje se zánětlivým onemocněním střev a musí si dávat pozor, co konzumuje, aby se její zdravotní stav nezhoršoval.

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„Měla jsem proktitidu. Je to nějaké zánětlivé onemocnění střev, takže si musím opravdu pečlivě vybírat, co jím,“ vysvětlila Kerrová časopisu Stellar.

Některé potraviny musela z jídelníčku vynechat, protože u ní vyvolávaly zánět. Nejhůř se jí loučilo s vejci. „Vajíčka jsem opravdu měla ráda. Chybí mi,“ přiznala.

„Některé věci mi zkrátka způsobují zánět. To ale neznamená, že to tak má každý. Například moje děti jedí vejce. Ale nejedí bizona, kterého já jím, protože mi to vyhovuje,“ vysvětlila modelka a matka čtyř synů – patnáctiletého Flynna, osmiletého Harta, sedmiletého Mylese a dvouletého Pierra.

Miranda Kerrová (2017)
Miranda Kerrová na gala po udílení Breakthrough Prize v Santa Monice (18. dubna 2026)
Přehlídka Victoria's Secret 2012 - Miranda Kerrová
Miranda Kerrová v prádle Victoria´s Secret
44 fotografií

Právě kvůli dětem dbá modelka o své zdraví. „Když se cítím dobře, podávám ten nejlepší výkon jako matka, i v práci, i jako kamarádka,“ říká a zdůrazňuje, že její dieta nemůže platit jako recept pro ostatní. „Nejdůležitější je být upřímná a říkat pravdu o tom, co funguje právě pro vás. To, co funguje pro mě, nemusí nutně fungovat pro všechny,“ dodala Kerrová.

Kromě masa má osvědčený rituál, který pomáhá jejímu zdraví. Den začíná šťávou z morindy barvířské, které se říká noni. Dává ji i svým dětem, protože je plná antioxidantů, vitamínů a minerálů. „Noni šťávu piju už od svých 13 let, takže už třicet let. Je to superpotravina, superovoce. Pochází z Tahiti, ale roste i v jiných částech světa, například v Austrálii,“ prozradila modelka. Pak si dělá obvykle ibiškový čaj, který prospívá střevní sliznici.

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