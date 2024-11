Mirandu Hartovou nemoc držela roky doma. Na diagnózu čekala třicet let

Hartová se svěřila, že v nejtěžším období nedokázala ani vyjít z domu. Zdravotní obtíže zažívala neuvěřitelných třicet let, než jí lékaři sdělili, že se jedná o myalgickou encefalomyelitidu, běžněji známou pod názvem chronický únavový syndrom.

„Přišla jsem o veškerou radost ze života a neužívala jsem si svou kariéru zdaleka tak, jako kdybych byla zdravá,“ řekla v rozhovoru pro The Times. „Celé roky jsem dokázala jen ležet, nemohla jsem ani jít ven. Neměla jsem práci, neměla jsem společenský život,“ popsala britská komička.

Zpětně toto období popisuje jako totální kolaps, kdy si ‚sáhla na naprosté dno‘. Doktoři po celé roky nedokázali přijít na důvod a symptomy připisovali spíš psychice. Říkali, že herečka má nejspíš agorafobii, tedy strach z veřejných prostor. Skutečnou příčinou chronické únavy byla ale lymská borelióza.

Ačkoli z nemoci není Hartová ještě venku, budoucnost vidí optimisticky. „Věřím, že bude lépe. Teprve nedávno jsem znovu dostala možnost podívat se do světa. Když vím, že ten stav lze nějak pojmenovat a lze s ním něco dělat, tak to zvládám. Na těchto únavových syndromech je nejhorší to, když nevíte, co to je a jestli to někdy skončí,“ vysvětluje.

Tyto zážitky a mnoho dalšího popisuje ve své autobiografii s názvem I Haven‘t Been Entirely Honest with You (Neřekla jsem vám tak docela všechno), která vyšla letos 10. října.