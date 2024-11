Mirai a Sebastian se poprvé společně vyjádřili ke zpěvákově zlomené čelisti

„Konečně nastal ten správný čas se vyjádřit k tomu, co ještě před nedávnem rezonovalo snad všemi médii. O tom večeru kolovala spousta verzí příběhů, které se nestaly. Útok boxerem, obtěžování žen pod vlivem alkoholu a další. Pravdou však je, že to dopadlo nešťastně. Celou věc jsme uzavřeli na našem osobním setkání a za to jak ses k tomu, Miraji, postavil, ti děkuji,“ napsal Sebastian na Instagramu ke společné fotce.

„P.S. Všechno vyřešený, všechno v klidu a míru a tak to i zůstane. Jdem dopít pivo a věnovat se tomu, co nás oba spojuje, a to je muzika,“ dodal k příspěvku, který sdílel i zpěvák Mirai.

Kapela Mirai na konci července oznámila, že musela zrušit některé koncerty kvůli dočasné indisponovanosti frontmana Miraie Navrátila, který podstoupil operaci. Případem se zaobírala policie, která hledala svědky incidentu z koncertu Eda Sheerana v Hradci Králové.

Podle zpěváka útok na něj byl nečekaný a nevyprovokovaný. „Já se jdu hojit, ale ať nekolují pohádky. Čekal jsem na tágo. Najednou šlupka bez varování a hotovo. Žádné šarvátky, žádné interakce, ani mejdan. S kapelou odsuzujeme jakýkoliv druh násilí. Pa,“ napsal lídr kapely Mirai v srpnu a fanouškům se ozval i z nemocnice, kde podstoupil operaci.

„Mám kus titanu a pár šroubů v hubě, protože mám na dvou místech zlomenou čelist, ale jinak žádné drama. Věřím, že budu asap dobrej, ať si to léto ještě trochu užijem,“ oznámil zpěvák. „Pár týdnů mě čeká kašovitá strava a drinky only, tak se těším na pořádný šnycl na summerfestu,“ dodal tenkrát.