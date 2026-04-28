Mirai Navrátil bude otcem. Tak moc se na tebe těšíme, lásko, vzkazuje s přítelkyní

„Máma a táta. Ještě včera jsme se na ultrazvuku radovali z první viditelné skulinky a dnes už mě ty malé nožičky v noci nenechají spát. Neuvěřitelný, jak vás ten malý živůtek uvnitř dokáže naprosto přenastavit a změnit pohled na to, co je na tom světě důležitý. Tak moc se na tebe těšíme, lásko!“ napsala Sára Slezáková na Instagramu.
„Btw. Moje první & zároveň nejoblíbenější tetování #livelife, se tímhle životním milníkem upgraduje na úplně jiný level,“ dodala nastávající maminka k sérii fotografií.
Mirai Navrátil o svém vztahu moc nemluvil. Se Sárou Slezákovou je spojován od konce roku 2024. Loni v listopadu se pak společně ukázali na finále druhé řady televizní show Zrádci. Na sociálních sítích se ale oba rádi pochlubí svými snímky z cest. Kromě Kostariky, Chorvatska a Dubaje navštívili také ostrov Mauricius.