Jsme rodina, oznámil Mirai narození syna. Popsal i drama během porodu

Autor:
  11:57
Zpěvák Mirai Navrátil (33) oznámil na sociální síti, že se stal otcem. Narodil se mu syn Jonatán. Frontman skupiny Mirai zároveň popsal, že porod provázely komplikace.
Mirai Navrátil čeká první dítě s partnerkou Sárou Slezákovou. | foto: Sára Slezáková InstagramExpres.cz

28 fotografií

„Maminka statečně bojovala a už už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu, ale rázem se Jonatánkovi nedařilo dostat ven, takže se během pár minut na sále seběhl skvěle sehraný tým a všechno dobře dopadlo,“ popsal Navrátil a poděkoval lékařům za záchranu syna.

„Milujeme tě, Jonatánku, vítej na světě,“ napsal zpěvák a zveřejnil obrázek, který pro malého Jonatána nakreslila maminka Sára Slezáková. Mirai mu navíc složil i vlastní písničku.

K narození syna gratuloval hudebníkovi mimo jiné kolega Kuba Ryba. „Gratuluju, kámo. Teď máš teprve na světě smysl. Užívej si to,“ napsal frontman skupiny Rybičky 48.

Mirai Navrátil o svém soukromí příliš nemluví. Se Sárou Slezákovou je spojován od konce roku 2024. Loni v listopadu se společně objevili na finále druhé řady televizní show Zrádci a na sociálních sítích sdíleli fotografie z cest.

Mirai Navrátil bude otcem. Tak moc se na tebe těšíme, lásko, vzkazuje s přítelkyní

Kromě Kostariky, Chorvatska a Dubaje navštívili také ostrov Mauricius. Fanoušky pustili do svého soukromí blíž až s oznámením těhotenství letos v dubnu, kdy zveřejnili několik snímků a popsali, jak moc se těší na příchod syna.

28. dubna 2026
Jsme rodina, oznámil Mirai narození syna. Popsal i drama během porodu

