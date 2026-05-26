„Maminka statečně bojovala a už už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu, ale rázem se Jonatánkovi nedařilo dostat ven, takže se během pár minut na sále seběhl skvěle sehraný tým a všechno dobře dopadlo,“ popsal Navrátil a poděkoval lékařům za záchranu syna.
„Milujeme tě, Jonatánku, vítej na světě,“ napsal zpěvák a zveřejnil obrázek, který pro malého Jonatána nakreslila maminka Sára Slezáková. Mirai mu navíc složil i vlastní písničku.
K narození syna gratuloval hudebníkovi mimo jiné kolega Kuba Ryba. „Gratuluju, kámo. Teď máš teprve na světě smysl. Užívej si to,“ napsal frontman skupiny Rybičky 48.
Mirai Navrátil o svém soukromí příliš nemluví. Se Sárou Slezákovou je spojován od konce roku 2024. Loni v listopadu se společně objevili na finále druhé řady televizní show Zrádci a na sociálních sítích sdíleli fotografie z cest.
|
Mirai Navrátil bude otcem. Tak moc se na tebe těšíme, lásko, vzkazuje s přítelkyní
Kromě Kostariky, Chorvatska a Dubaje navštívili také ostrov Mauricius. Fanoušky pustili do svého soukromí blíž až s oznámením těhotenství letos v dubnu, kdy zveřejnili několik snímků a popsali, jak moc se těší na příchod syna.
|
28. dubna 2026