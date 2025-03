„Policistům se podařilo muže podezřelého z napadení ustanovit a po získání důkazů i v těchto dnech obvinit z trestných činů ublížení na zdraví a výtržnictví,“ uvedla v pátek policejní mluvčí Iva Kormošová.

Třiatřicetiletému pachateli kladou kriminalisté za vinu, že 28. července 2024 krátce před půlnocí nedaleko zastávky MHD v ulici Akademika Bedrny v Hradci Králové znenadání fyzicky napadl o rok mladšího muže.

„Napadený muž po jednom úderu pěstí utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření s následnou hospitalizací v nemocnici. Ze znaleckého posudku vyplynulo, že se jednalo o středně těžké zranění. Obviněnému muži, který je stíhán na svobodě, hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ informovala Kormošová.

Napadení zpěváka Miraie, který skončil se zlomenou čelistí v nemocnici a musel zrušit koncerty, řešili i fanoušci na sociálních sítích, kteří od začátku spekulovali o tom, že Miraie napadl zpěvák Sebastian Navrátil, jehož věk odpovídá věku obviněného. Ten měl podle nich Miraie napadnout, když mu opilý kolega balil přítelkyni, modelku Andreu Bezděkovou.

V listopadu 2024 se Sebastian Navrátil k incidentu vyjádřil. „Konečně nastal ten správný čas se vyjádřit k tomu, co ještě před nedávnem rezonovalo snad všemi médii. O tom večeru kolovala spousta verzí příběhů, které se nestaly. Útok boxerem, obtěžování žen pod vlivem alkoholu a další. Pravdou však je, že to dopadlo nešťastně. Celou věc jsme uzavřeli na našem osobním setkání a za to, jak ses k tomu, Miraji, postavil, ti děkuji,“ napsal tehdy na Instagram ke společné fotce.

„P.S. Všechno vyřešený, všechno v klidu a míru a tak to i zůstane. Jdem dopít pivo a věnovat se tomu, co nás oba spojuje, a to je muzika,“ dodal k příspěvku, který sdílel i zpěvák Mirai.

Podle Miraie Navrátila byl útok nečekaný a nevyprovokovaný. „Ať nekolují pohádky. Čekal jsem na tágo. Najednou šlupka bez varování a hotovo. Žádné šarvátky, žádné interakce, ani mejdan. S kapelou odsuzujeme jakýkoliv druh násilí. Pa,“ napsal lídr kapely Mirai v srpnu a fanouškům se později ozval i z nemocnice, kde podstoupil operaci.

„Mám kus titanu a pár šroubů v hubě, protože mám na dvou místech zlomenou čelist, ale jinak žádné drama. Pár týdnů mě čeká kašovitá strava,“ dodal.