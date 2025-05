Moderátor Honza Dědek připravil pro Miraie Navrátila překvapení v podobě vzkazu Jasona Mraze, který si pustil Miraiovu cover verzi svého hitu I’m Yours.

„Mirai, to je parádní vystoupení, děkuji moc za sdílení,“ řekl Jason Mraz „Vlastně jste to zahráli tak skvěle, že tenhle song dám 25. září na svém koncertě v Praze,“ slíbil Mraz a dodal, že Prahu zbožňuje, protože má české předky.

„Miluji Prahu. Před lety jsem tam natáčel videoklip k singlu Lucky. Navíc z České republiky pochází mí praprarodiče, takže se tam rád vracím a dozvídám víc o svých kořenech,“ dodal Mraz.

Členové skupiny Mirai tomu nevěřili a podezírali moderátora Dědka, že vzkaz vytvořil pomocí AI.

„Myslím, že z toho byl Mirai v šoku. Měl jsem připravenou ještě řadu otázek na kapelu, ale pochopil jsem, že tenhle moment už žádná z otázek nepředčí. Jsem moc rád, že se nám podařilo udělat Miraiovi radost,“ říká Honza Dědek.

Kapelu Mirai předtím stihl vyzpovídat na téma balení holek. „Asi skoro všichni jsme své drahé polovičky poznali během hraní,“ přiznal Tomáš Javůrek.

„Já ne, já na Tinderu. Měl jsem Tinder, na něm jsem měl nějaké fotky, ale moc mi to nefungovalo. A tak jsem tam dal fotku se Slavíkem v ruce a napsal jsem, že jsem bubeník kapely Mirai, a už to šlo. A jsem šťastný od tý doby,“ prozradil bubeník Šimon Bílý. Mirai Navrátil kápnul božskou, proč vlastně kapelu založil. „Já jsem chtěl balit kočky,“ řekl na rovinu a kolegové z kapely uznali, že to se mu daří.