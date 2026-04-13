Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

Mirai Navrátil (33) přišel do pořadu 7 pádů Honzy Dědka s Ewou Farnou (32), aby představili společný videoklip, v němž si moderátor Dědek zahrál ještěřího padoucha. Nový duet ale není jediná věc, kterou mají Mirai s Farnou společnou. Oba studovali práva, oba budou mít koncert v Edenu a oba řeší toiky.

„Mirai je právník a já jsem to vzdala,“ vysvětlila Ewa Farna. „Já jsem právník, kterého nechceš. Hrozilo čtyři až osm let a je z toho dvanáct,“ dodal k tomu Mirai. „Udělal jsem to nějakým zázrakem. Ale nedělal jsem to v Plzni,“ směje se.

Právnické vzdělání mu prý příliš nepomáhá ani při řešení smluv. „Mně přijde, že jsem hrozně zlenivěl. Jak jsem v prváku všechno četl a byl jsem takový ten přemotivovaný, naspeedovaný týpek, co to všechno chtěl hltat, tak mi pak přišlo, že stejně s tím nějak moc neudělám, takže jsem to pak přestal číst. Takže mně cokoli dáte, tak já vám to podepíšu,“ pobavil zpěvák publikum.

Ewa Farna a Mirai v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
Po škole si ale právní praxi vyzkoušel. Chvilku jsem dělal i koncipienta, ale došlo mi, že tohle nechci dělat. Takhle jsem v pátek součástí mejdanu, řešíme toiky a jiné srandy a radost lidí. Tam člověk řeší furt jen něčí průsery, takže hrozná negace. Každý chce oholit druhého a hájí práva klienta. Takže mi přišlo, že je to hrozně konfrontační prostředí, což mě vnitřně sžíralo a jsem hrozně rád, že můžu být v tomhle, kde se smějeme,“ říká zkušený hudebník a pořadatel festivalů.

Záchody jsou pro muzikanty častější téma, než by se mohlo zdát. Ewa Farna je teď musí řešit kvůli třem koncertům v pražském Edenu, které se konají 13., 14. a 16. června. „Já si říkám, že by bylo fajn víc řešit, co třeba budu na tom pódiu dělat, ale mezitím řeším toiky. Stadion je stavěný na fotbal, takže jsou tam záchody pro lidi, co sedí na tribuně, ale teď tam bude více lidí, i na ploše, a ty chceš, aby si to užili, takže do těch kelímků pivínko a oni budou muset chodit někam čůrat. Tak to teď řešíme,“ popsala zpěvačka stres před svými největšími koncerty v životě.

Vzpomeneš si? Ewa Farna a Mirai spolu natočili duet, který ovlivnil David Stypka

Mirai má k tomu tématu zásadní radu. „My organizujeme ve Frýdku festival a když jsme před deseti lety začínali, tak jsme dali dvě toiky blízko hlavního pódia a toho největšího davu, a pak jsme dali to hlavní hnízdo dvě stě metrů od pódia. Následně mi přišla zpráva od mojí bývalé holky: ‚Toi toi maras.‘ Což v překladu znamenalo, že všichni lidé automaticky chodili na ten bližší hajzl, takže ve čtyři odpoledne byly totálně durch zesr..né. Takže dávejte ty toiky na druhou stranu, než je stage. A ani jednu blízko,“ radí Navrátil.

S Ewou Farnou nyní nazpívali duet Vzpomeneš si? Přidali k němu klip ve stylu Mr. & Mrs. Smith.

Farna to s právy vzdala, Mirai je dodělal. Jsem právník, kterého nechceš, říká

