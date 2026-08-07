Minnie Driverová měla vážnou nehodu. Jsem ráda, že žiju, říká herečka

„Před pár dny jsem měla s kamarádem Benem opravdu vážnou autonehodu a nějak jsme z ní vyvázli. No, nevyvázli jsme z ní. Vyplazili jsme se z ní. Ale dostali jsme se z ní živí,“ říká herečka ve videu na Instagramu.
Vysvětlila, že nehodu způsobila srážka s jiným autem, které údajně projíždělo křižovatkou na malé francouzské silnici, přičemž jejich vlastní menší auto utrpělo velkou část škod. „Mám vymknutý krk a jsem opravdu v šoku a pořád brečím, ale uzdravím se,“ prohlásila.
Dodala, že je naštěstí zachránily 360stupňové airbagy, které se nafoukly v jejich pronajatém voze KIA, a dokonce žertovala, že nechce, aby její video vypadalo jako reklama. „Chci to oslavit, chci oslavit to auto,“ dodala a žertovala, že sama je „mini driver“ a je ráda, že je zpátky doma se svou rodinou. „Jsem tak vděčná, že jsem naživu.“
V popisku videa pak poděkovala řidiči dodávky, který zastavil a pomohl jim, než přijela sanitka. Jedno auto podle ní při projíždění jen zpomalilo a bez zastavení odjelo. „Myslím, že tohle je rovnováha světa, světlo i tma. Můj mozek si pořád přehrává tu nehodu, což je velmi těžké, ale zdá se, že je to nezbytná součást zpracování. Taky pláču, je to příjemný a užitečný pocit. Děkuji svým přátelům, rodině, všem lidem v práci a hlavně mému příteli Benovi a jeho rodině. Miluji vás,“ dodala.
Pod příspěvkem jí přály rychlé uzdravení například modelka Christie Brinkley, herečky Naomi Wattsová a Constance Zimmerová. „Hodně lásky, Minnie. To je šok. Brzy se uzdrav. Je mi opravdu líto, co se ti stalo,“ napsala její kolegyně Anna Frielová.