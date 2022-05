Petr Sepéši šel přes mrtvoly a měl jasný cíl uspět, míní Vodochodský

Jaký je „váš“ Petr Sepeši?

Půl Petr, půl já.

Petrův vztah s Ivetou byl do značné míry vynucen okolnostmi, nešlo o spontánní love story, jak se často traduje. Dovedete si představit, že byste svůj osobní život, byť třeba jen částečně, obětoval své kariéře?

Petr šel přes mrtvoly, měl jasný cíl – uspět. V tom se odlišujeme. Já tomu nechávám volnější průběh, ale samozřejmě taky musím myslet na budoucnost. To, co se mi děje teď, nemusí trvat dlouho. Na role se připravuji a nic nechci nechat náhodě, v osobním a vztahovém životě mi to ale nijak nepřekáží.

Mluví se o vás jako o „shooting star“ své generace, aktuálně jdete z role do role. Připadáte si slavný? Jak vůbec slávu vnímáte?

Slavný si nepřipadám a zatím není důvod, abych si to myslel. Většina toho, co jsem natočil, ještě čeká ve frontě. Jsem samozřejmě zvědavý, jaké budou ohlasy, až bude všechno venku, a těším se na to, ale snažím se být nohama na zemi.

Vojtěch Vodochodský v minisérii Iveta (2022)

Režisér Michal Samir vystudoval v zahraničí režii se zaměřením na práci s herci. Jak se jeho přístup liší od jiných režisérů, s nimiž jste spolupracoval?

S Mikem šlo všechno tak nějak samo, takže si až s odstupem času uvědomuji, jak vzácná zkušenost to byla. Před natáčením jsme měli několik zkoušek, kde jsme zjišťovali, kudy jít, a to se nám, myslím, podařilo. Na setu už jsme jen řešili drobnosti. Mike věděl, co chce, a zároveň uměl navést jasně a citlivě.

V Ivetě vše s Annou Fialovou zpíváte sami. Byl podle vás Petr Sepeši dobrý zpěvák?

Dobrý zpěvák byl určitě. Iveta byla o kus lepší a myslím, že to Petr věděl. Možná se to nezdá, ale jejich duety není snadné zazpívat. Na nahrávání jsme se s Aničkou poctivě připravovali. Ve studiu to byl ale stejně šok, mikrofon neodpustí nic.

Kam by se podle vás ubíraly další Petrovy osudy, kdyby nezahynul? Věnoval by se dál hudbě? Zůstali by s Ivetou spolu?

Hudbě by se asi věnoval, ale spíš na sólo dráze. Hudební tvorba se od té doby dost změnila, otázka je, jestli by stihl udržet krok.

Vojtěch Vodochodský a jeho rodiče Dagmar a Ivan na premiéře minisérie Iveta (4. května 2022)

Čím může příběh začátků Ivety Bartošové a Petra Sepéšiho oslovit generaci vašich vrstevníků?

Já a moji vrstevníci jsme zažili Ivetu až v etapě, kdy ji semlel bulvár a parazitující muži. Tato série dá lidem nahlédnout mnohem hlouběji do Ivetiny osobnosti. A třeba nabídne i pár odpovědí na to, proč její osud nakonec skončil tak tragicky.

Čím ten příběh oslovil vás?

Převážně tím, že jsem neznal příběh Ivety ani Petra. Tohle v kombinaci s tím, jak byl scénář citlivě napsaný, mě utvrdilo, že vzniká něco výjimečného a že toho chci být součástí.