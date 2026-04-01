Růžová rakev popsaná vzkazy. Lidé se rozloučili s influencerkou Mínou

Autor:
  11:42
Na pražském Barrandově se rodina, přátelé a známí přišli rozloučit s Dominikou Elischerovou (†23), která byla jako influencerka známější spíš pod jménem Mína. Na růžové rakvi byly vidět nápisy a vzkazy od kamarádů a blízkých. Česká youtuberka, zpěvačka, herečka a zápasnice Mína zemřela 17. března v Thajsku na následky vážné dopravní nehody.

Dva týdny po tragické nehodě se nejbližší Dominiky Elischerové sešli v Praze 5 v kostele Krista Spasitele na tajném smutečním obřadu určeném jen pro rodinu a úzký okruh přátel.

Poslední rozloučení s influencerkou Mínou se neslo ve znamení růžové barvy. (Praha, 1. dubna 2026)
Poslední rozloučení s influencerkou Mínou, Dominikou Elischerovou (Praha, 1. dubna 2026)
Pohřeb influencerky Míny
34 fotografií

Rozloučit se přišli například Tomáš Le Sy, šéf organizace Clash MMA, ve které Mína zápasila, herečky Ines Ben Ahmed a Natálie Němcová, které s Dominikou kdysi hrály v divadle. Nechyběli ani youtubeři Vladimír Kadlec, Dominika Horáková z Love Islandu nebo zpěvačka Naty Hrychová v doprovodu partnera Martina Hložka.

Místo smuteční černé převládaly veselé barvy, na přání rodiny neměl být obřad truchlením, ale především oslavou života oblíbené youtuberky. Růžová tak byla i rakev a stejnou barvu oblečení zvolily pro poslední rozloučení i Mínina maminka Petra, sestra Gabriela a babička.

Jednou smrt porazila, jako malé dítě. Čím se proslavila influencerka Mína?

Fanoušci budou mít možnost se s Mínou rozloučit 8. dubna od 19 hodin na Rašínově nábřeží před parníkem Tyrš, oznámila organizace Clash MMA na Instagramu.

„S úctou a vzpomínkou vás zveme na společné rozloučení s Mínou. Přijďte s námi uctít její památku, zavzpomínat na společné chvíle a rozloučit se. Začátek setkání je v 19:00. Od 19:30 proběhne promítání vzpomínkového videa. Na místě budou k dispozici vzpomínkové knihy, ve kterých můžete zanechat svůj vzkaz. Nikdy nezapomeneme,“ píše se v prohlášení.

Zemřela česká influencerka Mína, podlehla následkům autonehody v Thajsku

Česká influencerka, zpěvačka a zápasnice Dominika Elischerová, vystupující pod pseudonymem Mína, zemřela v Thajsku. V nemocnici skončila po vážné autonehodě, po níž byla v kritickém stavu hospitalizována na jednotce intenzivní péče, kde dlouhé hodiny bojovala o život. Rodina doufala v záchranu třiadvacetileté dívky do poslední chvíle.

Podle vyjádření její matky na sociálních sítích byl stav influencerky od počátku velmi vážný a doprovázela ho opakovaná selhání srdce. Přes veškerou snahu lékařů a modlitby rodiny se ji nepodařilo stabilizovat.

Poslední hodiny provázela frustrace blízkých z přístupu tamního personálu. Rodina ve svých vzkazech na Instagramu poukazovala na údajnou nečinnost a nevhodné chování některých zaměstnanců nemocnice v krizových momentech.

Dominika Elischerová patřila k nejvýraznějším tvářím generace sociálních sítí. Jen na Instagramu má přes 320 tisíc sledujících. Svou kariéru odstartovala v roce 2017 na platformě Musical.ly (později TikTok) a postupně se vypracovala v úspěšnou youtuberku a zpěvačku.

Věnovala se tvorbě „všech druhů umění“, lifestyle obsahu a virálním videím. V minulosti byla spojována s projektem Čiperkové. Spolupracovala na tvorbě podcastů pro platformy jako HeroHero či Spotify. Byla aktivní součástí bojové organizace Clash of the Stars/Clash MMA, kde se objevovala v roli zápasnice i moderátorky.

