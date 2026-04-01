Dva týdny po tragické nehodě se nejbližší Dominiky Elischerové sešli v Praze 5 v kostele Krista Spasitele na tajném smutečním obřadu určeném jen pro rodinu a úzký okruh přátel.
Rozloučit se přišli například Tomáš Le Sy, šéf organizace Clash MMA, ve které Mína zápasila, herečky Ines Ben Ahmed a Natálie Němcová, které s Dominikou kdysi hrály v divadle. Nechyběli ani youtubeři Vladimír Kadlec, Dominika Horáková z Love Islandu nebo zpěvačka Naty Hrychová v doprovodu partnera Martina Hložka.
Místo smuteční černé převládaly veselé barvy, na přání rodiny neměl být obřad truchlením, ale především oslavou života oblíbené youtuberky. Růžová tak byla i rakev a stejnou barvu oblečení zvolily pro poslední rozloučení i Mínina maminka Petra, sestra Gabriela a babička.
Fanoušci budou mít možnost se s Mínou rozloučit 8. dubna od 19 hodin na Rašínově nábřeží před parníkem Tyrš, oznámila organizace Clash MMA na Instagramu.
„S úctou a vzpomínkou vás zveme na společné rozloučení s Mínou. Přijďte s námi uctít její památku, zavzpomínat na společné chvíle a rozloučit se. Začátek setkání je v 19:00. Od 19:30 proběhne promítání vzpomínkového videa. Na místě budou k dispozici vzpomínkové knihy, ve kterých můžete zanechat svůj vzkaz. Nikdy nezapomeneme,“ píše se v prohlášení.
Zemřela česká influencerka Mína, podlehla následkům autonehody v Thajsku
Česká influencerka, zpěvačka a zápasnice Dominika Elischerová, vystupující pod pseudonymem Mína, zemřela v Thajsku. V nemocnici skončila po vážné autonehodě, po níž byla v kritickém stavu hospitalizována na jednotce intenzivní péče, kde dlouhé hodiny bojovala o život. Rodina doufala v záchranu třiadvacetileté dívky do poslední chvíle.
Podle vyjádření její matky na sociálních sítích byl stav influencerky od počátku velmi vážný a doprovázela ho opakovaná selhání srdce. Přes veškerou snahu lékařů a modlitby rodiny se ji nepodařilo stabilizovat.
Poslední hodiny provázela frustrace blízkých z přístupu tamního personálu. Rodina ve svých vzkazech na Instagramu poukazovala na údajnou nečinnost a nevhodné chování některých zaměstnanců nemocnice v krizových momentech.
Dominika Elischerová patřila k nejvýraznějším tvářím generace sociálních sítí. Jen na Instagramu má přes 320 tisíc sledujících. Svou kariéru odstartovala v roce 2017 na platformě Musical.ly (později TikTok) a postupně se vypracovala v úspěšnou youtuberku a zpěvačku.
Věnovala se tvorbě „všech druhů umění“, lifestyle obsahu a virálním videím. V minulosti byla spojována s projektem Čiperkové. Spolupracovala na tvorbě podcastů pro platformy jako HeroHero či Spotify. Byla aktivní součástí bojové organizace Clash of the Stars/Clash MMA, kde se objevovala v roli zápasnice i moderátorky.