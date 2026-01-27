Manžela Toma Cruise přivedla k scientologům. Mimi Rogersová slaví sedmdesátiny

Americká herečka a producentka Mimi Rogersová 27. ledna oslaví sedmdesátiny. Je známá také jako aktivistka v boji za životní prostředí, úspěšná hráčka pokeru a v neposlední řadě také jako první manželka hvězdného Toma Cruise.
Mimi Rogersová, vlastním jménem Miriam Spicklerová, se narodila v Coral Gables na Floridě, její otec byl členem scientologické církve. Vyrůstala jako „zázračné dítě“, přeskočila několik tříd a studia úspěšně ukončila už ve 14 letech. Pracovala v různých charitativních organizacích.

Provdala se za Jima Rogerse, s kterým se stali členy scientologické církve. Po rozpadu manželství v roce 1980 odešla do Los Angeles a zahájila hereckou kariéru.

Mimi Rogersová v Newport Beach (19. října 2025)

Jejím druhým manželem se stal Tom Cruise, kterého rovněž přivedla ke scientologické víře. Toto manželství skončilo po třech letech v roce 1990.

V roce 2003 se provdala potřetí, když si vzala svého dlouholetého přítele, producenta Chrise Ciaffu, se kterým má dvě děti.

Hrála ve zhruba 50 filmech a seriálech, z nichž k nejznámějším patří třeba Ten, kdo mě hlídá (1987), Extáze (1991), komedie Austin Powers: Špionátor (1997). Hrála i v seriálu Akta X, v poslední době pak třeba v kriminálním seriálu Bosch (2014-21). Jako producentka je pak podepsána pod thrillerem Nezastavitelný (2010).

Manžela Toma Cruise přivedla k scientologům. Mimi Rogersová slaví sedmdesátiny

