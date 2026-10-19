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Je to kmet našeho klanu, říká Miluše Šplechtová o švagrovi Hrušínském

Renato Salerno
Herečka Miluše Šplechtová se v ateliérech Ulice zúčastnila překvapení pro svého švagra Rudolfa Hrušínského, který oslavil osmdesátiny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své seriálové partnerce Jitce Smutné, dabingu i stárnutí hollywoodských hvězd.
Kristýna Hrušínská, Rudolf Hrušínský a Miluše Šplechtová (Oslava 80. narozenin Rudolfa Hrušínského v ateliérech seriálu Ulice, Praha, 2. října 2026)
Miluše Šplechtová
Miluše Šplechtová a Jan Hrušínský v seriálu Všechny moje lásky (2015)
Kristýna alias Vanda se svojí uliční rodinou. Zleva Linda Rybová, Vasil Fridrich a Kristýnina skutečná i seriálová matka Miluše Šplechtová.
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Setkáváme se v ateliérech Ulice, kde proběhla tajná oslava a překvapení pro Rudolfa Hrušínského k jeho osmdesátým narozeninám. Co byste mu popřála?
Co jiného než zdraví, hlavně zdraví. Když bude mít člověk štěstí, bude mít zdraví, a když bude mít zdraví, bude mít štěstí. Ono to jde ruku v ruce.

Jakou roli má Rudolf v reálu ve vašem rodinném klanu?
Je to můj milovaný švagr a vlastně už je teď nejstarší, že? Dřív tu byl tatínek, ale teď je Rudolf nejstarší. Je to kmet našeho klanu! (smích)

V reálném životě jste jeho švagrovou, stejně jako v seriálu Ulice. Tam je ale vaše role trochu jiná. Jste hrdá na to, že můžete divákům ukazovat soužití dvou žen a pomáhat bořit obavy, které kolem tohoto tématu v části české společnosti stále panují?
Určitě. Když mi zavolali a řekli, že bych měla v seriálu Ulice hrát partnerku Jitky Smutné, ani mě nenapadlo se nad tím nějak zamýšlet. Přijde mi to naprosto přirozené, prostě to patří k životu. Byla jsem strašně ráda, protože v jednom nejmenovaném seriálu jsem s Jitkou soupeřila o Aloise Švehlíka jako žena, a v dalším seriálu jsem se do ní zamilovala. Má to takovou pěknou linku.

Tchán Rudolf Hrušínský říkával, že někdy míň je víc, říká Miluše Šplechtová

Když diváci zavřou oči a uslyší váš hlas, který se příliš nemění, poznají vás i díky dabingu. Jak o hlas pečujete, abyste jej mohla dál propůjčovat svým dlouholetým zahraničním hereckým kolegyním?
Tedy, teď jste mě rozesmál! Nijak.

Máte mezi zahraničními herečkami nějakou oblíbenkyni?
Moc ráda jsem dabovala Jessicu Lange. Myslím, že teď s ní půjde jeden film. Vždycky jsem měla štěstí na dobré herečky, kterým jsem propůjčovala hlas. Nemám ale žádnou vyloženě nejoblíbenější. Dabing mám moc ráda a teď se zrovna budu chystat na další řadu seriálu Otec Brown. Na to se také těším. Dabování mě baví, co vám mám povídat.

Když se podíváme na zahraniční herečky, u nás se často mluví o stárnutí s grácií. Když pak po čase uvidíte nějakou hollywoodskou hvězdu, někdy vás její proměna dost překvapí. Jak podle vás známé herečky zápasí se zubem času?
Někdy se leknu. Protože si občas opravdu myslím, že je to trochu přehnané. Některé herečky obdivuji za to, co umějí, ale je smutné, když se nedokážou smířit se stárnutím. Najednou všechny vypadají stejně. Naposledy jsem se nejvíc zhrozila, když jsem viděla Demi Moore, protože byla kost a kůže. Nevím, co se sebou udělala, jestli podstoupila nějaké zákroky nebo co, ale je to její život. Asi se tak cítí dobře.

Všeho s mírou.
Přesně tak, všeho s mírou.

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