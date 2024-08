Zapletal vzpomínal na Miss a jak koupil Olympic. A prásknul Prachaře

„V pětaosmdesátém roce jsem přišel z Ostravy do Prahy. Znal jsem se s Honzou Bunzlem, to byl takovej slavnej manažer. Stopadesát kilo vážil. Potkali jsme se v Divadle Rokoko a on se ptal, jestli nechci Olympic, že by mi ho přenechal. Ptal jsem se za kolik. On byl skromnej, řekl, že mi to dá levně. Za deset tisíc korun. Řekl jsem mu, že mu tyhle peníze nemůžu dát, že jsem chudej, mám rodinu, dlužím za auto. Tak se nade mnou smiloval a prodal mi Olympic za korunu. Ale dal si podmínku, že musím nechat sepsat smlouvu, a ta mě stála pak deset tisíc,“ vzpomínal Miloslav Zapletal v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Miloslav Zapletal a bývalé královny krásy v Miss desetiletí (1997)

Investice do získání pozice manažera Olympicu se Zapletalovi jistě mnohokrát vrátila. Terno později udělal i s projektem Miss České republiky, resp. Československa.

„Miss byla zakázaná, byla jenom jedna v osmašedesátém. Potom se mi podařilo to v Ostravě vykličkovat a vydobýt. Chtěli, aby se to jmenovalo Dívka roku, tak jsem vysvětloval, že se to musí jmenovat Miss, protože chceme dívky vysílat na světové soutěže. Bylo kolem toho někdy hodně legrace,“ řekl Zapletal.

První vítězkou byla v revolučním roce Slovenka Ivana Christová. „To je báječná ženská. Vyhrála šicí stroj, balíček maďarské kosmetiky, svatební šaty a zájezd do Japonska vlakem přes Rusko. To jsme začínali. Ten šicí stroj, to byl sponzor, to jsme nekupovali. Po pár letech dívky dostávaly auta, to už bylo lepší. To už jsme měli větší sponzory, kteří to zaplatili,“ dodal Zapletal.

Miloslav Zapletal a Ivana Christová (1995)

Coby VIP host se Miloslav Zapletal ukázal i v prvním díle Inkognita v nové sezoně. S každým z hádajících osobností jej spojuje minulost. Zatímco hudebníka Ondřeje Gregora Brzobohatého zná už od jeho dětství, fotbalistu Petra Švancaru registroval v Brně, kam chodil sledovat fotbalové zápasy. Daniela Brzobohatá se zase hlásila do jeho soutěže Miss. Ale Zapletal ji ignoroval.

„Danielu neznám, ale zjistil jsem si na ni jednu takovou zvláštnost. Ona má nejdelší jméno v České republice: Daniela Brzobohatá Písařovicová,“ spustil Zapletal netuše, že se plete.

„Já jsem Gregor Brzobohatá. Na Písařovicovou jsem rezignovala. Ale my jsme se potkali. V devadesátém sedmém, akorát vy si to nepamatujete. Já jsem se hlásila na Miss České republiky. Nevím, proč jsem neuspěla,“ připomněla mu moderátorka.

„Asi jste se mi nelíbila,“ odpověděl Miloslav Zapletal bez uzardění.

Daniela Brzobohatá, Jakub Prachař, Petr Švancara, Libor Bouček, Ondřej Brzobohatý a Miloslav Zapletal v pořadu Inkognito (29. srpna 2024)

Ruměnec ve tváři pak Zapletal způsobil herci Jakubu Prachařovi, který o sobě tvrdí, že ho máloco dokáže vykolejit. Zapletal na něj totiž práskl jednu pikošku z minulosti. „Já jsem vás měl do určité doby docela rád. Představte si, on mému synovi převzal dívku. Ne Agátu, jinou,“ doplnil.

O jakou dívku šlo, ale neprozradil ani jeden. „To je pravda, já jsem se mu potom omluvil. Bylo to takový vzájemný,“ potvrdil jeho slova Jakub Prachař, který viditelně znejistěl.

„Umí se i červenat, podívejte se,“ neuniklo Zapletalovi.