Momentálně však zakladatel soutěže České Miss žije poklidným životem se svojí manželkou Hankou jen pár metrů od své bývalé farmy Blaník. Provozoval ji jedenadvacet let, přitom posledních deset byla přístupná veřejnosti. „Měli jsme tam hotel, restauraci a všechna domácí zvířata, která se v Česku chovají,“ vzpomíná.
„Byl to takový farma park pro děti. Podle mě tam zažily to, co nikde jinde. A my s nimi. Seděli jsme třeba večer venku, koukali do údolíčka a najednou se za pařezem vynořil Mátonoha - bílá příšera s obrovskýma očima. Děti se začaly bát, ale my je uklidňovali, že se jim nic nemůže stát. Nebo jsme v noci chodili s lampiónovým průvodem na místo, kde se pohybovali hejkalové, bytosti s krátkýma nohama, chlupatým hrudníkem a dlouhýma rukama. Měli jsem tam člověka, který s vábničkou na srnce běhal roštím a děti s vytřeštěnýma očima ho v něm viděly. Vyblbli jsem se tak, že si to ani neumíte představit,“ usmívá se Zapletal.
„Ale časem jsme se ženou dospěli do věku, kdy jsme si uvědomili, že už na to nestačíme. Přece jenom bylo dost náročné něco takového provozovat. Tak jsem podobně – jako to bývá v pohádkách – sezval svoje čtyři syny a zeptal se jich: ‚Chlapi, kdo z vás bude pokračovat v tomto nádherném díle?‘ Ale nehlásil se nikdo. Všichni mají zaměstnání v Praze,“ popisuje Zapletal, jak dospěl k rozhodnutí, že farmu prodá.
„A pak najednou přišel covid, farmu jsme museli zavřít, ale zaměstnance jsme nepropustili. Jenomže platy jsou vždycky největší náklady. Nicméně přežili jsme první vlnu koronaviru, otevřeli jsme, ale přišla druhá vlna. V té první jsem si půjčil dva miliony a věděl jsem, že další už si půjčovat nechci a nemůžu. To už jsme hledali na farmu kupce. Najednou přišel jako posel shůry a řekl, že před pěti lety u nás byl, že se mu tam strašně líbí, protože je odtamtud krásný pohled na Blaník a koupil ji od nás,“ vypráví Zapletal.
„Všechny peníze, které jsem utržil, jsem rozdal svým synům, kteří si za ně koupili v Praze byty. Takže mám z toho dobrý pocit a zůstaly mi krásné vzpomínky,“ dodává.
Z nádherného místa ale neodešel, protože naproti přes cestu si nechal přestavět dům po prarodičích, ve kterém s manželkou pobývá většinu roku. A i když každý den míjí svoji bývalou farmu, srdce mu to nedrásá.
Podobně v sobě uzavřel kapitolu zvanou Česká Miss. Prezidentem byl v letech 1989–2008. „Vůbec ji už nesleduji. Zaregistroval jsem akorát slečnu Krystynu Pyszkovou, která se stala Miss World loni. To je nádherná žena. A údajně i příjemná a inteligentní. Teď čeká děťátko. Tak ta je jediná za posledních roky, které jsem si povšiml, i když osobně se neznáme,“ říká bývalý prezident soutěže Česká Miss.
S některými vítězkami minulých ročníků je ale stále v kontaktu. Například s Taťánou Kuchařovou, již považuje za rodinnou přítelkyni a občas se vídá i s Ivanou Christovou. „Nechci nad tím zívat, ale přece jenom jsem toho s tou soutěží zažil hodně. A časem jsem si už připadal nepatřičně. Těm holkám bylo pořád osmnáct a mně padesát, šedesát, sedmdesát…,“ vysvětluje.
Doma si prý občas postěžuje, protože ho zlobí nohy a páteř, ale snaží se, aby stačil svým vnoučatům a pravnoučatům a taky byl dobrým partnerem své mladší manželce. Ta do rodiny přivedla dceru, on má již zmiňované čtyři syny, kteří mu dali devět vnoučat a tři pravnoučata.
„Strašně miluji velkou rodinu. Když se všichni sejdeme, je nás čtyřiadvacet. Jak jsem prodal farmu, nechal jsem si milion na stáří, ale někdo mi blbě poradil a já ho vložil do špatného fondu. Za půl roku jsem přišel skoro o polovinu. Tak jsem ten zbytek honem vybral a koupil celé rodině zájezd na Kypr, kde jsme společně prožili nádherný týden. Milion je pryč, ale čert to vem, nějaký důchod máme a vyjdeme s ním,“ říká upřímně Zapletal.
I když tu pravou partnerku našel až po několika nezdařených pokusech, říká, že na rodinu má obrovské štěstí. Miluje své syny a vychází i s jejich ženami.