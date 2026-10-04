Miloš Zapletal promluvil o těhotenství Taťány Kuchařové

Bývalá modelka a moderátorka, která žije s hokejistou Michaelem Frolíkem a jejich třemi dcerami na Floridě, se soutěže krásy zúčastnila v roce 2001 a vyhrála ji. Záhy ale nafotila erotické snímky pro pornografický časopis Leo, čímž podle Zapletala porušila smlouvu, která ji zavazovala k důstojné reprezentaci. Odebral jí proto titul i korunku, zažaloval za poškození jména firmy a jejich dobrým vztahům byl konec. Teď je ale vše odpuštěno.
„Dvakrát jsme se setkali v Praze, když tady byla na návštěvě, i rodinu nám s Hankou ukázala,“ vypráví Zapletal, který je ženatý s Hankou za svoboda Hotovou, která s ním na Miss spolupracovala. „Zprostředkovala to kadeřnice Blanka Hašková, která česala finalistky Miss. Ony se znají, mají rády a jsou to asi dva roky, co mi říkala: Miloši, bylo by dobré, kdybyste se smířili, Diana je bezvadná. Ale já nechtěl. A pak jsem si vzpomněl na jednoho přítele, se kterým jsem se už usmířit nestihl a všechno mi to došlo.“
Tím kamarádem byl architekt a scénograf Michael Klang. „Navrhoval scény pro galavečery Miss, strašně jsme se skamarádili a pak kvůli nějaké blbosti rozhádali, ale opravdu hodně. Přesto jsem se snažil, protože jsem ho měl moc rád, dát nás zase dohromady. Volal jsem mu: Michale pojďme na pivo a vyříkáme si to. Ale, bohužel, už k tomu nedošlo. Najednou v pětašedesáti letech zemřel. Byl to pro mě blízký člověk, dobrý kamarád a já se s ním nestihl usmířit, což je hrozné,“ popisuje, co ho vyprovokovalo k tomu, dát všechny svoje vztahy do pořádku.
Pohřbil i nevraživost vůči Kateřině Stočesové, která titul Miss ČR získala v roce 1998. Byl proti tomu, aby vyhrála, ale porota ho přehlasovala. „My už jsme ty holky trošku znali, byli jsme s nimi i na soustředění, takže jsme je měli načtené,“ vypráví Zapletal, který se snažil vybrat dívku, která měla i potenciál uspět ve světové soutěži a s níž by nebyly „problémy“.
„A pak přijel na generálku Vladimír Železný (bývalý ředitel TV Nova) a začal prosazovat Stočesovou. Přitom k favoritkám patřily Alena Šeredová a Petra Faltýnová. Ale on, jak je dobrý rétor, přesvědčil některé porotce a titul Miss České republiky si nakonec odnesla Stočesová.“ vypráví. „
Ale byly s ní jenom nepříjemnosti. Stala se zároveň Miss Sympatie a s každým titulem dostala auto. Ale my jsme se chtěli proti takovému případu pojistit, a tak ve smlouvě měla, že pokud k něčemu takovému dojde, musí druhé auto darovat na dobrou věc. Jenomže ona se s námi začala dohadovat, že si nechá obě. Málem jsme se s ní soudili. Ale neměla šanci, protože opravdu podepsala smlouvu, která s tímto případem počítala. Nakonec jsme to nějak urovnali, ale na tu nemám nejhezčí vzpomínku. Ale je to dávno, a já už teď jenom odpouštím,“ říká smířlivě.
Napsal dopis podnikatelce Michaele Maláčové, manželce podnikatele Zdeňka Bakaly, která si posléze založila konkurenční Českou Miss a nejednala podle Zapletala férově. Ta ale na jeho výzvu k usmíření nereagovala. Dal ale do pořádku jiné, soukromé vztahy. „Dávné spory jsem hodil za hlavu, mám z toho dobrý pocit a ti lidé taky,“ říká.
V porotě sedával v době pořádání Miss pravidelně i plastický chirurg Jan Měšťák. „Honza je perfekcionista. Pamatuji se, jak jsme měli mezi finalistkami krásnou holku, která patřila k favoritkám. Ale on, že prý má křivou páteř. Tak jsem mu v nadsázce řekl: Víš co, tak si ji vezmi na kliniku, přešij ji, přiveď nám ji za rok zpátky a třeba vyhraje,“ vzpomíná Zapletal.
Naopak absolutní souznění poroty panovalo v roce 2006, kdy korunku získala Taťána Kuchařová. „Od začátku, už od těch výběrových kol byla výjimečná. Mně to bylo jasné hned, ale i většině porotců. Taťána byla osobnost a takovou jsme hledali. Aby to nebylo jenom o kráse, nebo že umí tancovat a zpívat,“ vzpomínal na party, kterou Kuchařová pořádala u příležitosti dvaceti let, které uplynuly od jejího vítězství na světové Miss World.
Po letech musel Zapletal přihlížet i velkému mediálnímu třesku v souvislosti s jejím rozvodem. „Bylo mi to velmi nepříjemné, protože jak Táňu, tak jejího bývalého manžela Ondřeje Brzobohatého mám rád. S Taťánou se pochopitelně stýkám častěji, protože máme profesní vazbu, s Ondrou málo, ale bylo mi to líto. O to jsem raději, že se vdala. Nového manžela znám a je bezvadný, velmi sympatický chlapík, zubař. Myslím, že ho má moc ráda,“ vypráví.
Popřel také spekulace, že by byla Taťána těhotná. „To myslím, že není. Já se jí na to občas ptám, tak snad by mi to řekla. Ale myslím, že už to dlouho trvat nebude. Má na to věk a děti chce,“ odtajnil.
Sám zplodil čtyři syny a jeho současná žena do vztahu přivedla dceru. „Mám devět vnoučat a tři pravnoučata. Jezdí k nám na chalupu na Blaník a na to se vždycky těším nejvíc. Když se sejdeme celá rodina, je nás čtyřiadvacet. Narozeniny mám v květnu, tak můžeme být na zahradě, o Vánocích je to trošku složitější,“ vypráví.
Bývalý manažer Marie Rottrové, Olympicu, Lucie Bílé, Bolka Polívky a dalších umělců pořád „něco“ píše. „Dávám teď na papír svoje memoáry. Ne proto, aby se vydaly, to by nikoho nejspíš nezajímalo, ale pro svoji rodinu. Aby věděli, co ten dědek tady všechno napáchal. Když je to bude zajímat, tak si to jednou přečtou,“ uzavírá.
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8. května 2024