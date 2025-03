Coby student strojní průmyslovky jezdil už od patnácti let na motorce, měl hromadu zájmů od sportu až po muziku, chodil se bavit a měl i mladou lásku. Cesta za ní ho ale jednou málem stála život, když se nedokázal vyhnout autu stojícímu na silnici. „Byla to moje chyba. Mladý, nerozvážný kluk, který se řítil do zatáčky a už to nezvládl,“ popsal Zábranský.

Motorka letěla do potoka a on skončil napíchnutý na zábradlí. „Byl jsem při vědomí, věděl jsem, že to byla hrozná rána, ale uvědomoval jsem si bolest na pravé straně. Vytryskla černá krev a bylo mi jasné, že to musím nějak zastavit, tak jsem tam nacpal mezi ta zlámaná žebra tu druhou ruku,“ vzpomíná režisér na okamžiky, kdy byl v ohrožení života. Lidé z auta, kterému se vyhýbal, ho naštěstí rychle dopravili do nemocnice. Měl poraněné plíce a silně krvácel.

Miloš Zábranský při natáčení pořadu 13. komnata

„Rodiče mi chodili do nemocnice plakat a to jsem nechtěl. To jsem odmítl. Já chtěl žít, mít radost, bojovat,“ říká Zábranský.

Přežil a začal přemýšlet o životě. „Začal jsem si dávat otázky, proč jsem tady, jaký to mělo význam, proč se mi to stalo. A když pak narazíte na knihy, které se tím zabývají, tak se přiblížíte k duchovnímu světu. Cítíte, že je něco mezi nebem a zemí. Je něco víc, než aby člověk šel jen do práce a do postele. Dostáváte se do spirituality,“ popisuje Zábranský, který svou spiritualitu i navzdory komunistické cenzuře později promítl do své tvorby, především do trilogie Dům pro dva, Masseba a Stavení.

Po revoluci vyrazil poznávat jiné kultury a náboženství. Uchvátila ho především východní filozofie. Na Srí Lance se stal jedním z mnichů a začal žít v buddhistickém klášteře.

„Učí důležitou věc - že musíte žít teď a tady. Když se příliš budete vracet k tomu, co už bylo, pořád v tom budete. Když budete moc mluvit o budoucnosti a lajnovat si ji, tak v tu chvíli můžete zemřít a nic nenaplánujete. Teď a tady je princip uvolnění, cesta ke štěstí,“ říká Zábranský, jehož pobyt v chrámu přerušila tsunami. Pomáhal potom charitám a pracoval pro UNICEF, než se po třech letech vrátil do Česka, kde točil pro televizi, učil a vydal knihu.