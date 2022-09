Trhalo mi srdce zevnitř, říká partner Soukalové o jejím zmizení v Alpách

„Tyjo, je to opravdu nepopsatelný pocit, nikdy jsem si asi nesáhl na větší dno, než ten večer, co se to celý odehrávalo. A jediný co se mi honilo hlavou, bylo to, že jsem se jí snažil posílat nějak energii a věřil jsem, že to dá, že je to velká bojovnice, a že to zvládne,“ řekl Miloš Kadeřábek pro primácký ShowTime.

Jelikož měl na starost hlídání jejich roční dcery, bylo pro něj náročné komunikovat s policí a horskou službou. „Teď moje italština je v takový fázi, že umím opravdu jen základy, takže komunikace nebyla úplně dobrá, angličtina taky není zas tak silná, ale nějak jsem to dal. Až jsem tomu nevěřil kolik slovíček znám a co jsem ze sebe dokázal dostat. Asi jsem taky zapnul nějaký nouzový režim a snažil jsem se udělat maximum,“ prozradil.



Po probdělé noci a stále bez pozitivních zpráv o jeho partnerce přicházely i nejhorší myšlenky. Měl strach, že partnerku a matku jejich dcery už nikdy neuvidí. „Přicházela myšlenka, že mohla někde upadnout, bouchnout se do hlavy a někde tam leží… Takže samozřejmě to přicházelo, ale rychle jsem se to snažil vytěsnit z hlavy, že to tak není, že je to bojovnice a dá to. Takže i takový negativní myšlenky se vám honí hlavou, nikdy jsem se o nikoho tolik nebál jako o ni,“ popsal.

Až druhý den po zmizení kolem poledne přišla dobrá zpráva. Shledání partnerů se pak neobešlo bez silných emocí. „Byl to pocit radosti, dojetí, slzy všechno, pocit štěstí, že se tohle povedlo. Já jsem brečel dojetím a byl jsem rád, že ji vidím živou, protože, jak jsem říkal, přes tu noc mi přicházely myšlenky, že už ji nikdy neuvidím, a to bylo prostě zničující, úplně mi to trhalo srdce zevnitř, protože mi to asi taky ukázalo, jak moc tu holku miluju,“ vyznal se ze svých citů Miloš Kadeřábek.

Dodal, že toto drama se stalo nejhorším i nejsilnějším zážitkem, který spolu zamilovaný pár doposud zažil. Přesto však hodiny beznaděje přispěly k velkému uvědomění. „Určitě ji začínám vnímat. Já jsem věděl už od začátku, že je strašně silná holka, která si dokáže s kde čím poradit. A teď vidím, že je daleko silnější, než jsem si myslel. Je to obdivuhodný z mého pohledu. A asi jsem si uvědomil, jak strašně důležitá součást v mém životě Gábi je, že si neumím představit moment bez ní. Prostě to je to největší uvědomění, že takový strach jsem nikdy nezažil a nikdy jsem nebyl na větším dně, než minulou, teda už předminulou noc,“ vysvětlil.