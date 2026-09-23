Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Nejlepší „herečka“ od Cimrmanů slaví 90. Bez své manželky ovšem nejde ani na krok

Pavla Žáková
  5:30
Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny.

Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny. | foto: ČT

Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny.
Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny.
Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny.
Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny.
25 fotografií
Miloň Čepelka je známý jako herec z Divadla Járy Cimrmana, kde mu často připadly ženské role. Zhostil se jich svým osobitým způsobem a vysloužil si tak pověst nejlepší herečky v souboru, který žádné herečky nemá. V běžném životě vždy spoléhal na manželku Hanu. Stala se jeho osudovou láskou, když coby stopařka zvedla ruku ve chvíli, kdy projížděl kolem služebním autem.

Setkání Miloně Čepelky, který 23. září 2026 oslaví 90. narozeniny, s Hanou Šotovou bylo osudové. Poznali se v roce 1966, když jel Čepelka coby mladý redaktor Československého rozhlasu služebním vozem ze západu Čech do Prahy. Cestou ho zastavila stopařka, která právě jela do hlavního měst na zkoušku. „Byl to můj dobrý osud,“ zhodnotil to po letech herec v rozhovoru pro Reflex.

Z dokumentu Štace Miloně Čepelky
Miloň Čepelka pokřtil nový sirup s příchutí maliny.
Miloň Čepelka v divadle často vystupuje v ženských šatech, třeba jako matka Žílová v Aktu
Na brněnském sjezdu České astronomické společnosti bylo odsouhlaseno přijetí českého velikána Járy Cimrmana. Seminář osvětlující jeho přínos oboru vedli Zdeněk Svěrák (vpravo) a Miloň Čepelka.
25 fotografií

Spoléhal na manželku Hanu

Miloň Čepelka

  • nar. 23. 9. 1936
  • básník, prozaik, textař, herec, scenárista, moderátor a cimrmanolog
  • nositel medaile Za zásluhy (2023)
  • manželka Hana (nar. 1946), synové Jan (53) a Josef (51)

S Hanou je pojila kantorská profese, ovšem v praktickém zvládání běžných životních překážek se od sebe nemohli lišit víc. Hana Čepelková to jednou ilustrovala vzpomínkou, jak cestou píchli. Pršelo, někdo ale musel vyndat rezervu a vyměnit kolo. Miloň držel deštník, Hana kolo vyměnila.

„Táta by jako řidič nejel autem bez mámy ani na hřbitov do Pohoří, což jsou z Opočna dva kilometry. Protože kdyby píchnul, co by dělal,“ vylíčil pro Květy jejich syn Josef, jehož herecká kariéra je také spojena s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana.

Proslavila ho Mamka Žílová

Miloň Čepelka jako jeden z čelných představitelů cimrmanovského divadla dostával ženské role. První z nich byla Mamka Žílová v Aktu (1967), následovaly ženské postavy v Poslu z Liptákova, Švestce nebo Českém nebi. Ženské role mu „sedly“, a to oním zvláštním způsobem, který ladil k hereckému stylu cimrmanovského divadla. Založený je na záměrné civilnosti, suchém humoru, zdánlivé neobratnosti a dokonalém vážném podání absurdních situací.

Se Zdeňkem se shodneme, že nejlepší je Záskok. Devadesát čeká i Miloně Čepelku

Čepelka na to šel podle Zdeňka Svěráka jinak. „Miloň je ta figura a Čepelku potlačí. Čím vzdálenější je role jeho charakteru, tím ji udělá líp. A nejvzdálenější jeho povaze je ženská. A on ji dokáže zahrát,“ zhodnotil umělecký projev svého kolegy. Role Mamky Žílové v Aktu přitom původně připadla Karlu Velebnému, Čepelka ji převzal až později. Podle Svěráka i proto, že ho v souboru měli zpočátku spíše za moderátora, a jeho herecký talent rozeznali až poté.

Ženské role, jako je Žílová, hraje Čepelka s plným nasazením. „Snažím se tam i křepčit, ale ten tanec je pokaždé jiný. Podle toho, co mě právě bolí,“ svěřil se před třemi lety v podcastu Galerie osobností Seznam Zpráv.

Herci Divadla Járy Cimrmana Petr Brukner (zleva), Miloň Čepelka a Jaroslav Weigel (září 2011)

Autor hororových povídek i textů pro Kubišovou

Čepelkova umělecká činnost se ale neomezuje na cimrmanovský soubor. Zdeněk Svěrák ho jednou definoval jako člověka, kterému je krásné vyprávět vtipy, ale který ve své vlastní tvorbě k humoru netíhne.

Svědčí o tom třeba i jeho vášeň pro poezii, haiku nebo kniha hororových příběhů.

Cimrmanolog Miloň Čepelka překvapil. Vydal sbírku hororových povídek

A pozor, je také milovníkem lidové hudby, dechovky a autorem mnoha písňových textů. Podle Wikipedie jich má na kontě stovky. Patří mezi ně třeba Dobrodružství s bohem Panem, napsané podle anglické balady Greensleeves pro Martu Kubišovou.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

Nejlepší „herečka“ od Cimrmanů slaví 90. Bez své manželky ovšem nejde ani na krok

Herec Járy Cimrmana Miloň Čepelka oslaví 23. září 90. narozeniny.

Miloň Čepelka je známý jako herec z Divadla Járy Cimrmana, kde mu často připadly ženské role. Zhostil se jich svým osobitým způsobem a vysloužil si tak pověst nejlepší herečky v souboru, který žádné...

23. září 2026  5:30

Tomáš Matonoha: AZ kvíz je pro mě Aleš Zbořil a StarDance zase Marek s Terezou

Lucie Benešová a Tomáš Matonoha

Už za pár týdnů začne další řada StarDance a v ní předvede své schopnosti a dovednosti i herec Tomáš Matonoha. Jeho taneční partnerkou je Lenka Nora Návorková, která show s hercem Jiřím Dvořákem v...

23. září 2026

Nastupující čtyřicítku docela prožívám, říká herečka Anežka Rusevová

Anežka Rusevová

Herečka Anežka Rusevová (39) brzy oslaví životní jubileum a už se těší na oslavy, které podnikne s přáteli. Oslavovat bude hlavně život i úspěch, který za sebou má v Německu, kde si splnila jeden ze...

23. září 2026

Tragický konec modela Presleyho Gerbera. Záchranáři byli na místě tři hodiny

„Všechno nejlepší k narozeninám, mami. Moc tě miluju. Jsi pro mě v tolika...

Syn modelky Cindy Crawfordové a podnikatele Randeho Gerbera Presley Gerber zemřel v neděli ve svých 27 letech. Policie jeho smrt vyšetřuje jako podezření na předávkování, oficiální příčina ani způsob...

22. září 2026  13:03

Brzy na ni zapomeneme, řekl prý Charles po smrti Diany jejímu bratrovi. Ten napsal knihu

Princezna Diana na návštěvě Bosny (Tuzla, 9. srpna 1997)

V úterý vyšla kniha bratra zesnulé princezny Diany Charlese Spencera, která znovu otevírá desítky let staré rány v britské královské rodině. Kniha Swan Song: Diana, My Sister (Labutí píseň: Diana,...

22. září 2026  12:27

Nedvěd se před svatbou s Rolins zbavil „přespávacího“ bytu. Vydělal miliony

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Bývalý fotbalista Pavel Nedvěd (54) a zpěvačka Dara Rolins (53) staví vilu v Itálii a další v pražské Divoké Šárce. Kromě toho ale Nedvěd vlastnil i luxusní mezonetový byt na Malé Straně, kam si...

22. září 2026

Svléká se a vydělává. Sweeney přišla o tisíce fanoušků, ale konto jí roste

Sydney Sweeney spojila v nové kampani sportovní motivy s provokativním...

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney je známá nejen svými rolemi, ale i skrze stabilně narůstající množství kontroverzí. Nedávno proti sobě poštvala profesionální sportovkyně, když se svlékla...

22. září 2026  10:32

Tereza Kerndlová podstoupila operaci víček, zpěvačka ukázala fotky před a po

Zpěvačka Tereza Kerndlová zveřejnila také snímky z průběhu hojení po zákroku....

Zpěvačka Tereza Kerndlová (39) otevřeně promluvila o plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před pěti měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací, z průběhu hojení i výsledku. Důvod...

22. září 2026

Jak vypadal Josef Maršálek před 20 lety? Fanoušci v něm vidí hollywoodské hvězdy

Josef Maršálek ukázal na Instagramu 20 let staré foto z dob, kdy žil v...

Josef Maršálek zalovil ve svém osobním archivu a vytáhl fotografii, která jeho sledující pořádně překvapila. Známý cukrář a pekař na ní pózuje před dvaceti lety, tedy v době, kdy mu bylo 24 let. Na...

22. září 2026

Láska princezny Astrid štvala celou zemi. Král těžce hledal, kdo by ji oddal

Svatební den princezny Astrid a Johana Martina Fernera 12. ledna 1961

Sestra zesnulého norského krále Haralda měla mnoho společného s britskou princeznou Margaret. Církev i veřejnost se obávaly, že sňatek princezny Astrid poškodí rodinu. Její rozhodnutí vdát se za...

22. září 2026  5:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zvali ho, aby se podíval, jak se točí porno. Tom Sean Pšenička dostal strach

Tomas Sean Pšenička. Je nejmladším ze tří bratrů, starší David Gránský je...

„Myslím, že tři tance bychom už dali, ne asi v nějaké dokonalé podobě, ale základy už jsem se stihl naučit,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Tom Sean Pšenička, jehož nedostižným vzorem je Oskar Hes,...

22. září 2026

Máme takovou jinou komunikaci, říká Anna Polívková o italském manželovi

Anna Polívková v Show Jana Krause (září 2026)

Herečka Anna Polívková (47) se před dvěma lety tajně vdala za svého italského přítele. V Show Jana Krause uvedla na pravou míru, co její manžel dělá, i jak si osvojil češtinu a co se mu u nás nejvíc...

22. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde