Říkali, že jsem hloupá a spratek, postěžovala si hvězda Stranger Things

Brownovou do seriálu Stranger Things obsadili, když jí bylo teprve 12 let. Jako dítě byla hodně výřečná, upřímná a občas i trochu hlasitá. To se podle herečky ve filmařské branži obrátilo proti ní. Během svého dospívání tak byla označována „za hloupou, idiotku, nebo spratka.“

Kvůli posměškům se herečka na několik let stáhla do sebe a bála se mluvit na veřejnosti. „Byla jsem prostě potrestána za to, že jsem příliš mluvila, příliš se svěřovala a byla příliš hlasitá,“ vysvětlila.

To se změnilo, když poznala svého nastávajícího Jakea Bongioviho. „Když jsem potkala Jakea, cítila jsem, že můžu být hlasitá. On to přijal a podporoval. A já jsem se během vztahu s ním zamilovala sama do sebe,“ dodala herečka.

Pár se zasnoubil po dvouletém vztahu, teď společně plánují svatbu. „Během celého procesu je mi velmi nápomocný. Nikdy jsem se v tom necítila sama, což je velmi příjemné. Ale nakonec je to pro nás oba velmi intimní den a oba se moc těšíme,“ dodala.

Brownová se kromě herectví věnuje i dalším věcem – vydala svou vlastní kosmetickou řadu, je ambasadorkou značky Louis Vuitton a právě napsala svoji první knihu, historický román Nineteen Steps (Devatenáct kroků).