„Chci se krátce vyjádřit k něčemu, co si myslím, mi trochu přerostlo přes hlavu. Týká se to všech dívek a žen, které dospívají a stárnou před zraky veřejnosti,“ řekla Millie Bobby Brownová ve videu, které sdílela na Instagramu.

Herečka se proslavila rolí Eleven v seriálu Stranger Things, kde hrála od svých jedenácti let. „Vyrostla jsem celému světu na očích a z nějakého důvodu se zdá, že někteří lidé nedokážou růst společně se mnou,“ pokračuje.

Manželé Millie Bobby Brownová a Jake Bongiovi v Los Angeles (24. února 2025)

„Místo toho se chovají, jako bych měla snad zůstat zamrzlá v čase a navždy vypadat jako dítě, když jsem začala s natáčením první série Stranger Things. Ale protože to tak není a já se měním, jsem teď pro mnoho lidí chodícím terčem, do kterého se s chutí strefují,“ dodala.

Brownová již dříve čelila vlně kritických komentářů ohledně vzhledu, konkrétně poté, co se objevila spolu s manželem na únorové premiéře filmu Electric State. Herečka poté citovala úryvky z několik novinových článků, ve kterých ji redaktoři kritizují, že zestárla, nebo se ptají, co udělala se svým obličejem. „Vypadá jak stará Ivana Trumpová, co to se sebou udělala,“ píše bulvár.

„Tohle není novinařina. Tohle je nesmyslná šikana,“ prohlásila. „Skutečnost, že dospělí autoři tráví svůj čas pitváním mé tváře, mého těla, mých rozhodnutí, je dost znepokojující. A to, že některé z těch článků píší ženy? To je snad ještě mnohem horší,“ řekla.

Postěžovala si dále na to, jak jsou ženy obecně na internetu neustále shazovány a kritizovány. „Stále dokola mluvíme o podpoře mladých žen, ale když na to přijde, realita je jiná. Zdá se, že pro mnoho lidí je snazší je naopak shazovat a ponižovat,“ napsala Brownová.

Záběr z třetí řady amerického seriálu Stranger Things

Zdůraznila také, že se odmítá stále dokola omlouvat za to, že dospěla. „Někteří lidé mají očividně nerealistická očekávání a nedokážou se vyrovnat s tím, že se z dívky v průběhu let stane žena. Nebudu se kvůli nim přece stydět za to, jak vypadám, jak se oblékám nebo jak se prezentuji,“ uvedla.

Na závěr vybídla fanoušky, aby se polepšili. „Pojďme se všichni trochu sebrat a zamyslet se nad tím. Nejen kvůli mně, ale kvůli každé mladé dívce, která si zaslouží vyrůstat beze strachu, že ji někdo rozcupuje za pouhou existenci,“ dodala herečka.

Za Millie Bobby Brownovou stojí i její manžel, americký model a herec Jake Bongiovi (22). Se synem slavného zpěváka z kapely Bon Jovi začala herečka chodit v roce 2021, po tříletém vztahu se vzali.