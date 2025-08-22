Herečka Millie Bobby Brownová s manželem Jakem Bongiovim adoptovali holčičku

Hvězda seriálu Stranger Things Millie Bobby Brownová (21) se pochlubila radostnou novinou. S manželem Jakem Bongiovim (23) přivítali do rodiny prvního potomka. Mladý pár, který se vzal v roce 2024, si adoptoval dceru. Manželé uvedli, že začínají novou životní kapitolu.
„Toto léto jsme přivítali naši sladkou holčičku prostřednictvím adopce. Jsme nesmírně nadšení, že se můžeme vydat na tuto krásnou novou etapu rodičovství v klidu a soukromí,“ napsala Millie Bobby Brownová na Instagramu.

„A pak tu byli tři. S láskou, Millie a Jake Bongiovi,“ dodala. Fotografie dcery zatím manželé nezveřejnili. Se synem slavného rockového zpěváka Jona Bon Joviho tvoří herečka pár už od roku 2021.

O svých plánech na založení rodiny Brownová promluvila letos v podcastu Smartless, kde přiznala, že se na mateřství nesmírně těší.

„Moje mamka měla první dítě v jednadvaceti letech a mému tátovi bylo tehdy teprve devatenáct. Víte, pravda je, že jsem po tom toužila už dávno předtím, než jsem poznala Jakea,“ prozradila herečka letos v březnu.

„Od malička jsem mámě říkala, když jsem si hrála s panenkami, že chci být jednou mámou – přesně takovou, jakou byla ona pro mě,“ řekla.

Vypadá jak stará Trumpová, píší. Šikanujete mě, reaguje Millie Bobby Brownová

Brownová, která se proslavila rolí Eleven v seriálu Stranger Things, dodala, že rodina pro ni vždycky byla na prvním místě. „Jake ví, jak moc je to pro mě důležité. Samozřejmě chci pracovat i na tom, abych se prosadila jako herečka a producentka, ale zároveň je pro mě stejně důležité založit rodinu,“ vysvětlila.

Zároveň prozradila, že s Jakem Bongiovim plánují další děti, protože oba pocházejí ze čtyř sourozenců. „Chci mít velkou rodinu,“ svěřila se herečka.

„Rozhodně to máme v plánu. A upřímně, pro mě není rozdíl mezi tím, jestli máte vlastní dítě, nebo adoptované,“ prohlásila.

