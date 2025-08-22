Herečka Millie Bobby Brownová s manželem Jakem Bongiovim adoptovali holčičku

„Toto léto jsme přivítali naši sladkou holčičku prostřednictvím adopce. Jsme nesmírně nadšení, že se můžeme vydat na tuto krásnou novou etapu rodičovství v klidu a soukromí,“ napsala Millie Bobby Brownová na Instagramu.
„A pak tu byli tři. S láskou, Millie a Jake Bongiovi,“ dodala. Fotografie dcery zatím manželé nezveřejnili. Se synem slavného rockového zpěváka Jona Bon Joviho tvoří herečka pár už od roku 2021.
O svých plánech na založení rodiny Brownová promluvila letos v podcastu Smartless, kde přiznala, že se na mateřství nesmírně těší.
„Moje mamka měla první dítě v jednadvaceti letech a mému tátovi bylo tehdy teprve devatenáct. Víte, pravda je, že jsem po tom toužila už dávno předtím, než jsem poznala Jakea,“ prozradila herečka letos v březnu.
„Od malička jsem mámě říkala, když jsem si hrála s panenkami, že chci být jednou mámou – přesně takovou, jakou byla ona pro mě,“ řekla.
|
Vypadá jak stará Trumpová, píší. Šikanujete mě, reaguje Millie Bobby Brownová
Brownová, která se proslavila rolí Eleven v seriálu Stranger Things, dodala, že rodina pro ni vždycky byla na prvním místě. „Jake ví, jak moc je to pro mě důležité. Samozřejmě chci pracovat i na tom, abych se prosadila jako herečka a producentka, ale zároveň je pro mě stejně důležité založit rodinu,“ vysvětlila.
Zároveň prozradila, že s Jakem Bongiovim plánují další děti, protože oba pocházejí ze čtyř sourozenců. „Chci mít velkou rodinu,“ svěřila se herečka.
„Rozhodně to máme v plánu. A upřímně, pro mě není rozdíl mezi tím, jestli máte vlastní dítě, nebo adoptované,“ prohlásila.