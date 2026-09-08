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Nemohu navždy vypadat jako dítě, brání se kritice Millie Bobby Brownová

Autor:
  12:12
Millie Bobby Brownová se znovu stala terčem debat o svém vzhledu. Dvaadvacetiletá herečka zveřejnila video, v němž představila nový outfit své módní značky Florence by Mills Fashion. Místo oblečení však část lidí začala řešit její postavu a někteří spekulují i o užívání injekcí na hubnutí.
Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)
Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)
Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)
Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)
59 fotografií

Brownová představila přiléhavý komplet v odstínu vínové z nové kolekce své značky. Někteří uživatelé sociálních sítí si všimli toho, že herečka působí výrazně štíhleji než dříve. V komentářích se proto začaly objevovat dohady a otázky, zda za změnou nestojí injekce na hubnutí.

Pozornost vyvolaly také komentáře, podle nichž herečka vypadá výrazně starší, než kolik jí skutečně je. Jeden z komentářů citovaných zahraničními médii dokonce pracoval s tvrzením o „pětačtyřicetiletém obličeji“.

Podobné poznámky na hereččinu adresu přitom nejsou ničím novým. Už v roce 2025 se na sociálních sítích rozhořela debata o tom, že Brownová po změně účesu a výraznějším stylingu během propagace filmu The Electric State vypadá starší, než je. Někteří uživatelé ji tehdy dokonce přirovnávali k Ivaně Trumpové.

Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)
Millie Bobby Brownová na Instagramu (2026)

Brownová se proti podobnému hodnocení ohradila, v rozhovoru pro britské vydání magazínu Vogue ho nazvala šikanou a přiznala, že ji tehdejší mediální a internetová kritika velmi zasáhla.

„Byla jsem v depresi, tak tři, čtyři dny. Každý den jsem plakala,“ popsala a kritizovala především skutečnost, že se podle ní média i veřejnost neustále zabývají jejím obličejem, tělem a tím, jak vypadá. Připomíná přitom, že před kamerami vyrůstala prakticky od dětství a tak slýchá kritiku ze všech stran už odmalička. „Psychicky mě to dost ničí a mé sebevědomí dostává zabrat,“ přiznala.

Vypadá jak stará Trumpová, píší. Šikanujete mě, reaguje Millie Bobby Brownová

Millie Bobby Brownová se celosvětově proslavila jako Eleven v seriálu Stranger Things, jehož první řada měla premiéru v roce 2016. „Za téměř deset let se můj vzhled pochopitelně změnil, stejně jako u každého člověka, který dospívá. Nemohu navždy vypadat jako dítě,“ říká.

V podcastu Call Her Daddy herečka v minulosti vysvětlovala, že je jí přes dvacet let a od doby, kdy začínala ve Stranger Things, uplynuly už roky a lidé by měli pochopit, že nebude stále vypadat jako desetiletá nebo dospívající dívka.

V soukromí je Millie Bobby Brownová od roku 2024 vdaná za Jakea Bongioviho, syna rockera Jona Bon Joviho. Pár se poznal v roce 2021, v dubnu 2023 se zasnoubil a v květnu následujícího roku měl malou rodinnou svatbu. V srpnu 2025 pak oznámili, že adoptovali dceru. Její jméno ani další podrobnosti o soukromí rodina nezveřejňuje.

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