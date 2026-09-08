Nemohu navždy vypadat jako dítě, brání se kritice Millie Bobby Brownová

Brownová představila přiléhavý komplet v odstínu vínové z nové kolekce své značky. Někteří uživatelé sociálních sítí si všimli toho, že herečka působí výrazně štíhleji než dříve. V komentářích se proto začaly objevovat dohady a otázky, zda za změnou nestojí injekce na hubnutí.
Pozornost vyvolaly také komentáře, podle nichž herečka vypadá výrazně starší, než kolik jí skutečně je. Jeden z komentářů citovaných zahraničními médii dokonce pracoval s tvrzením o „pětačtyřicetiletém obličeji“.
Podobné poznámky na hereččinu adresu přitom nejsou ničím novým. Už v roce 2025 se na sociálních sítích rozhořela debata o tom, že Brownová po změně účesu a výraznějším stylingu během propagace filmu The Electric State vypadá starší, než je. Někteří uživatelé ji tehdy dokonce přirovnávali k Ivaně Trumpové.
Brownová se proti podobnému hodnocení ohradila, v rozhovoru pro britské vydání magazínu Vogue ho nazvala šikanou a přiznala, že ji tehdejší mediální a internetová kritika velmi zasáhla.
„Byla jsem v depresi, tak tři, čtyři dny. Každý den jsem plakala,“ popsala a kritizovala především skutečnost, že se podle ní média i veřejnost neustále zabývají jejím obličejem, tělem a tím, jak vypadá. Připomíná přitom, že před kamerami vyrůstala prakticky od dětství a tak slýchá kritiku ze všech stran už odmalička. „Psychicky mě to dost ničí a mé sebevědomí dostává zabrat,“ přiznala.
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Vypadá jak stará Trumpová, píší. Šikanujete mě, reaguje Millie Bobby Brownová
Millie Bobby Brownová se celosvětově proslavila jako Eleven v seriálu Stranger Things, jehož první řada měla premiéru v roce 2016. „Za téměř deset let se můj vzhled pochopitelně změnil, stejně jako u každého člověka, který dospívá. Nemohu navždy vypadat jako dítě,“ říká.
V podcastu Call Her Daddy herečka v minulosti vysvětlovala, že je jí přes dvacet let a od doby, kdy začínala ve Stranger Things, uplynuly už roky a lidé by měli pochopit, že nebude stále vypadat jako desetiletá nebo dospívající dívka.
V soukromí je Millie Bobby Brownová od roku 2024 vdaná za Jakea Bongioviho, syna rockera Jona Bon Joviho. Pár se poznal v roce 2021, v dubnu 2023 se zasnoubil a v květnu následujícího roku měl malou rodinnou svatbu. V srpnu 2025 pak oznámili, že adoptovali dceru. Její jméno ani další podrobnosti o soukromí rodina nezveřejňuje.