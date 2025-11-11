Millie Bobby Brownová předvedla na premiéře Stranger Things výstřih v sexy šatech

Hvězdy oblíbeného seriálu Stranger Things si momentálně užívají společné slavnostní premiéry páté řady úspěšné série, která bude k vidění od 26. listopadu. Jedna z hlavních hvězd, představitelka „Eleven“ Millie Bobby Brownová (21) si na příležitost oblékla své zatím snad nejodvážnější šaty s hlubokým výstřihem.
Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)

Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Hvězdy seriálu Stranger Things: Jamie Campbell Bower, Caleb McLaughlin, Millie...
Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)
Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)
Millie Bobby Brownová a David Harbour v Los Angeles (6. listopadu 2025)
Britská herečka a modelka si na akci v Los Angeles, na které herci s tvůrci debatovali o vzniku nové řadě seriálu Stranger Things, oblékla sexy šaty s výstřihem až k pupíku. V takto odvážném modelu se Millie Bobby Brownová na červeném koberci ukázala úplně poprvé.

Hvězdy seriálu Stranger Things: Jamie Campbell Bower, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brownová, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo a Finn Wolfhard (Los Angeles, 8. listopadu 2025)

Na další akci vynesla herečka šaty s korzetem a spadlými ramínky zdobené peřím. Model doplnila výraznými stříbrnými visacími náušnicemi a vlasy měla vyčesané do stočeného drdolu.

Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)
Hvězdy seriálu Stranger Things: Jamie Campbell Bower, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brownová, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo a Finn Wolfhard (Los Angeles, 8. listopadu 2025)
Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)
Millie Bobby Brownová (Los Angeles, 8. listopadu 2025)
Brownová, která v seriálu hraje postavu Eleven, se předvedla na červeném koberci i po boku Davida Harboura (50). Ten jako Jim Hopper představuje v seriálu jejího adoptivního otce. Herec oblékl proužkovaný oblek námořnické barvy s kravatou ve stejném stylu.

V posledních týdnech se objevily spekulace o velmi napjatém vztahu seriálového otce a dcery, herečka podala podle informací britského The Daily Mail na Harboura stížnost kvůli obtěžování (ne sexuálnímu) a šikaně při natáčení. Společnost Netflix měla záležitost měsíce prošetřovat. Tato informace však nebyla dodnes nikým oficiálně potvrzena.

Vypadá jak stará Trumpová, píší. Šikanujete mě, reaguje Millie Bobby Brownová

Režisér seriálu Shawn Levy se ke spekulacím otevřeně vyjádřil na večerní akci při diskuzi s novináři. „Součástí naší práce je nutnost vytvořit prostředí, kde se každý cítí respektován, pohodlně a v bezpečí. Udělali jsme všechno pro to, abychom takové prostředí s celým týmem vybudovali. A jsme hrdí na to, že se nám to podařilo,“ odpověděl na otázku novinářky webu The Hollywood Reporter.

„Přečetl jsem spoustu různých článků a jejich obsah se pohybuje od nepřesných překroucených informací až po naprosté nesmysly. Je kolem toho tolik šumu. Ale pravdou je, že tento tým a herce považujeme za rodinu, a proto se k sobě všichni chováme s vzájemným respektem. To byl vždy základ,“ dodal.

Millie Bobby Brownová a David Harbour v Los Angeles (6. listopadu 2025)

Na slavnostní premiéře působili Harbour a Brownová dojmem, jako by se mezi nimi nic nestalo. Zda šlo o přetvářku, nebo byly jejich úsměvy upřímné, to vědí jen oni sami.

Millie Bobby Brownová si loni vzala amerického modela a herce Jakea Bongioviho (23). Se synem slavného zpěváka z kapely Bon Jovi začala herečka chodit v roce 2021, po tříletém vztahu se vzali. Letos v létě společně adoptovali holčičku.

„Jsme nadšení, že můžeme vstoupit do této krásné nové kapitoly rodičovství v klidu a soukromí. Pro mě není rozdíl mezi vlastním dítětem a adoptovaným. Opravdu chci velkou rodinu. Já jsem jedna ze čtyř dětí, Jake taky, takže je to určitě naše budoucnost,“ napsala herečka v srpnu na Instagram.

Manželé spolu žijí na farmě obklopeni zvířaty. Millie je dlouhodobě aktivní v záchraně psů. Prostřednictvím organizace Joey’s Friends už pomohla najít domov více než dvěma stovkám zvířat. Sama měla v dočasné péči 23 psů, jak zmínila v pořadu The Drew Barrymore Show.

Platím si všechno sám, říká Lukáš Hejlík, který „kritizuje“ české podniky

Lukáš Hejlík

Vlastní více než osm tisíc knih, mezi nimi i řadu kuchařek. Sám podle nich nevaří, ale jeho manželka Veronika ano a dokonce dobře. Lukáš Hejlík se ovšem stravuje hodně mimo domov. I proto, že „loví“...

10. listopadu 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

9. listopadu 2025  21:48

