Millie Bobby Brownová předvedla na premiéře Stranger Things výstřih v sexy šatech

Britská herečka a modelka si na akci v Los Angeles, na které herci s tvůrci debatovali o vzniku nové řadě seriálu Stranger Things, oblékla sexy šaty s výstřihem až k pupíku. V takto odvážném modelu se Millie Bobby Brownová na červeném koberci ukázala úplně poprvé.
Na další akci vynesla herečka šaty s korzetem a spadlými ramínky zdobené peřím. Model doplnila výraznými stříbrnými visacími náušnicemi a vlasy měla vyčesané do stočeného drdolu.
Brownová, která v seriálu hraje postavu Eleven, se předvedla na červeném koberci i po boku Davida Harboura (50). Ten jako Jim Hopper představuje v seriálu jejího adoptivního otce. Herec oblékl proužkovaný oblek námořnické barvy s kravatou ve stejném stylu.
V posledních týdnech se objevily spekulace o velmi napjatém vztahu seriálového otce a dcery, herečka podala podle informací britského The Daily Mail na Harboura stížnost kvůli obtěžování (ne sexuálnímu) a šikaně při natáčení. Společnost Netflix měla záležitost měsíce prošetřovat. Tato informace však nebyla dodnes nikým oficiálně potvrzena.
Vypadá jak stará Trumpová, píší. Šikanujete mě, reaguje Millie Bobby Brownová
Režisér seriálu Shawn Levy se ke spekulacím otevřeně vyjádřil na večerní akci při diskuzi s novináři. „Součástí naší práce je nutnost vytvořit prostředí, kde se každý cítí respektován, pohodlně a v bezpečí. Udělali jsme všechno pro to, abychom takové prostředí s celým týmem vybudovali. A jsme hrdí na to, že se nám to podařilo,“ odpověděl na otázku novinářky webu The Hollywood Reporter.
„Přečetl jsem spoustu různých článků a jejich obsah se pohybuje od nepřesných překroucených informací až po naprosté nesmysly. Je kolem toho tolik šumu. Ale pravdou je, že tento tým a herce považujeme za rodinu, a proto se k sobě všichni chováme s vzájemným respektem. To byl vždy základ,“ dodal.
Na slavnostní premiéře působili Harbour a Brownová dojmem, jako by se mezi nimi nic nestalo. Zda šlo o přetvářku, nebo byly jejich úsměvy upřímné, to vědí jen oni sami.
Millie Bobby Brownová si loni vzala amerického modela a herce Jakea Bongioviho (23). Se synem slavného zpěváka z kapely Bon Jovi začala herečka chodit v roce 2021, po tříletém vztahu se vzali. Letos v létě společně adoptovali holčičku.
„Jsme nadšení, že můžeme vstoupit do této krásné nové kapitoly rodičovství v klidu a soukromí. Pro mě není rozdíl mezi vlastním dítětem a adoptovaným. Opravdu chci velkou rodinu. Já jsem jedna ze čtyř dětí, Jake taky, takže je to určitě naše budoucnost,“ napsala herečka v srpnu na Instagram.
Manželé spolu žijí na farmě obklopeni zvířaty. Millie je dlouhodobě aktivní v záchraně psů. Prostřednictvím organizace Joey’s Friends už pomohla najít domov více než dvěma stovkám zvířat. Sama měla v dočasné péči 23 psů, jak zmínila v pořadu The Drew Barrymore Show.