S vrstevníky si nerozumím, vyrůstala jsem mezi staršími muži, říká Brownová

„Někdy ke mně přijdou fanoušci, zavolají na mě a já se vyděsím,“ zavtipkovala herečka Millie Bobby Brownová v podcastu Happy Sad Confused. Přiznala, že si někdy neví rady při kontaktu s lidmi svého věku.
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Vypadá jak stará Trumpová, píší. Šikanujete mě, reaguje Millie Bobby Brownová
„Občas prostě nevím, jak reagovat na lidi svého věku. Je to pro mě těžší. Ve filmovém průmyslu jsem vyrůstala hlavně mezi staršími muži,“ uvedla.
Dvaadvacetiletá herečka vysvětlila, že během natáčení seriálu Stranger Things i dalších projektů trávila většinu času s dospělými členy štábu, často s muži staršími čtyřiceti let. Kvůli náročnému pracovnímu programu navíc nechodila do běžné školy, a přišla tak o řadu typických dětských zážitků a zkušeností.
„Když jsem vyrůstala, slýchala jsem jen dospělácké rozhovory. O věcech, o kterých by se jako dítě mělo mluvit, jsem vlastně nemluvila,“ popsala. Místo debat o škole nebo kamarádech prý poslouchala především rozhovory týkající se filmové techniky.
Dnes tak podle svých slov dokáže bez problémů diskutovat o kamerách, objektivech nebo filmových záběrech. Mnohem hůře se však zapojuje do běžných rozhovorů svých vrstevníků, například o oblíbených restauracích nebo nočním životě.
Změnu přinesl až vztah s Jakem Bongiovim. „Je to můj naprostý opak. Je neuvěřitelně společenský. Chodil na internátní školu, takže mu seznamování nedělá problém. Když jsem ho poznala, snažila jsem se díky němu víc chodit mezi lidi. Teď díky němu prožívám éru, kdy jsem víc společenská,“ řekla Brownová.
Herečka se proslavila už jako dítě rolí Eleven v seriálu Stranger Things, který se vysílal v letech 2016 až 2025. Před kamerou se však objevovala už dříve a postupně se zařadila mezi nejznámější mladé hollywoodské hvězdy.
S Jakem Bongiovim, synem hudebníka Jona Bon Joviho, se vzali v květnu 2024. O rok později manželé oznámili, že adoptovali holčičku.