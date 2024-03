Konopí jsem měla kouřit dřív, řekla v podcastu matka Miley Cyrusové

O důvodu promluvila v nejnovější epizodě svého podcastu Sorry We‘re Stoned, který tvoří spolu se svou dcerou Brandi. Tentokrát si pozvala jako hosta také rappera Wize Khalifu.

„Dokud byly děti malé, trávu jsem nekouřila. Začala jsem až někdy v šestačtyřiceti,“ řekla mu. „Ale kdybych kouřila už tehdy, myslím, že bych byla lepší rodič. Asi by to se mnou prostě bylo tak nějak zábavnější, třeba domácí úkoly do školy.“

Do toho vstoupila její dcera s tím, že podle ní by matka byla v tomto období i mnohem více tolerantní.

Vše začalo tím, když jednou během turné explodoval autobus, kterým cestovali. Tish tehdy vyvázla jen pár minut poté, co evakuovala sebe a svou dceru. Od té doby v autobuse nedokázala usnout a tento problém podle jejích slov vyřešilo až konopí. „Brala jsem tehdy Ambien a bylo mi z toho bídně,“ vzpomíná. „A Miley mi říkala: Mami, kdyby sis prostě zahulila.“

Tish Cyrusová má pět dětí – Miley, Braisona a Noah si pořídila s bývalým manželem, muzikantem Billym Ray Cyrusem, zatímco Brandi a Trace měla už z předchozího vztahu. Billy si je po svatbě v roce 1993 adoptoval, načež se roku 2022 rozvedli a od té doby si oba vzali někoho jiného. Tish dokonce bývalého přítele své dcery Noah.