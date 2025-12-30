Kvůli dortu. Byla jsem první obětí cancel culture, myslí si zpěvačka Miley Cyrusová

Miley Cyrusová je přesvědčená, že byla prvním člověkem, který byl obětí takzvané cancel culture, tedy kultury rušení. V rozhovoru pro CBS Sunday Morning uvedla, že reakce na její přerod z dětské hvězdy v provokativní popovou zpěvačku byla mimořádně tvrdá.
Jako cancel culture se označuje situace v kariéře umělce, kdy je kvůli svému chování – sexuálnímu, společenskému, vyjadřování názorů – kritizován fanoušky a ignorován důležitými lidmi a producenty ze šoubyznysu. Typickou obětí cancel culture byli v minulosti například herci Johnny Depp či Kevin Spacey.

Zpěvačka Miley Cyrusová zachycena objektivem Terryho Richardsona.

Miley Cyrusová se celosvětově proslavila už jako teenager díky seriálu Hannah Montana, v němž hrála křesťansky založenou středoškolačku, která žila tajný život popové hvězdy. Když se vzdala této pro americké konzervativce přívětivé role a vydala se cestou odvážné a sexuálně se prezentující mladé hvězdy, čelila drsné kritice.

„Byla jsem prvním člověkem, který byl možná kdy zrušen, alespoň si to myslím. Dokud jsem nebyla starší, netušila jsem, jak brutální to ve skutečnosti bylo. Bylo to velmi náročné období pro ostatní, ale pro mě to byla dobrá doba. Vypadalo to zábavně a zábavné to i bylo. Až po letech jsem si uvědomila, jak moc tvrdá ta reakce okolí na mé chování byla,“ řekla zpěvačka a herečka v rozhovoru pro CBS.

V nedávném rozhovoru s Monikou Lewinskou v podcastu Reclaiming With Monica Lewinsky Cyrusová popsala, že byla vyhozena z natáčení animovaného filmu Hotel Transylvánie poté, co svému tehdejšímu partnerovi Liamu Hemsworthovi pořídila k narozeninám dort ve tvaru penisu.

Fotografie dortu se dostaly na internet poté, co zpěvačce na soukromé party ukradli fotoaparát. Studio se obávalo, že podobné chování neodpovídá rodinnému charakteru animovaného snímku a rozloučilo se s ní.

Miley Cyrusová pózovala v 15 letech nahoře bez. Skvělé rozhodnutí, říká

Cyrusová v rozhovoru naznačila, že celá situace odrážela tehdejší přísná očekávání kladená na mladé ženské hvězdy v zábavním průmyslu. Zatímco dnes se podle ní na podobné excesy často nahlíží s větším nadhledem, v době vzniku filmu měla podle ní kauza výrazný dopad na její profesní dráhu.

Zpěvačka dodala, že trest považovala za dost nepřiměřený. Podle ní šlo o typ dortu, který se běžně prodává na rozlučky se svobodou. „Není to zas tak velká věc. Myslela jsem si, že je to velmi prostý a nijak extrémně vulgární vtip. Bylo to prostě celé trochu blbost,“ uvedla.

Herečka, které bylo v době incidentu osmnáct let, dodala, že zpětně bere tuto zkušenost jako součást své osobní i umělecké cesty. Přestože ji ztráta role mrzela, pomohla jí lépe pochopit, jak fungují hranice mezi osobním životem a veřejným obrazem známých osobností.

Po zveřejnění snímků byla v dabingu nahrazena zpěvačkou a herečkou Selenou Gomezovou, která následně namluvila postavu Mavis Draculové ve třech pokračováních filmu.

