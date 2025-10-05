Abstinuji i díky zahradničení, showbyznys možná opustím, říká Miley Cyrusová

Miley Cyrusová se o střízlivosti rozpovídala v rozhovoru s Pamelou Andersonovou pro magazín CR Fashion Book. „Něco, co opravdu miluji, je zahradničení – vlastně se právě teď ujišťuji, že mi můj pes nehrabe v záhonech,“ řekla zpěvačka.
I přes velkou slávu a úspěch si podle svých slov dokázala zamilovat prosté věci v životě a to jí pomáhá udržet se nohama na zemi. „Zahradničení je něco, co děláte sami pro sebe. Když už jsme ze sebe v showbyznysu vydali tak moc, je skvělé mít tyhle malé vzácné chvíle s něčím tak prostým, jako je vložení semínka do země a jeho následné pěstování. Stává se z toho velmi intimní osobní proces,“ vysvětlila.
„Právě zahradničení je pro mě lékem, který mě drží při zemi a v mém případě to znamená, že mi pomáhá abstinovat a být střízlivá. Je to pro mě součást léčby, podobně jako třeba jóga – musím jít ven do přírody, dělat něco rukama a věnovat se činnosti, která není o slávě ani o úspěchu,“ dodala dcera muzikanta Billyho Raye Cyruse.
Podle zpěvačky její láska k zahradničení vznikla úplně náhodou. „Chystala jsem se na turné a prostě jsem venku na zahradě rozházela semínka s tím, že než se vrátím domů, stane se možná něco kouzelného. A opravdu to tak bylo,“ řekla s tím, že po návratu měla na zahradě tisíce sedmikrásek.
„Vrátila jsem se a celý svah vypadal jako zahrada z pohádky o princeznách. Je to prostě úžasné,“ říká držitelka Grammy.
Miley Cyrusová se celosvětově proslavila už jako dospívající a to díky Disney seriálu Hannah Montana. Herečka však zdůrazňuje, že není se světem showbyznysu napevno svázána jako někteří její kolegové a je otevřená myšlence, že z něj jednoho dne úplně odejde.
„Pořád něco přepracovávám, přetvářím, znovu se inspiruji. Nedávno jsem ležela v posteli a napadlo mě: Páni, já jsem v jedenácti naskočila na tenhle vlak a nikdy z něj neseskočila,“ řekla. Práce ji však zatím podle jejích slov naplňuje natolik, že u ní zatím zůstává, i když by nemusela.