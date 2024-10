Být tátou je úloha, o kterou bych nechtěl být ochuzen, říká Milan Peroutka

Rozhovor děláme v Nemocnici Motol na odpoledni věnovanému duševnímu zdraví. Vy sám jste si prošel svým, co se týká coming outu. Jaký byl ten vnitřní souboj a jak dlouho trval předtím, než jste šel s barvou ven?

Vnitřní souboj byl velký. Ale já mám takovou vlastnost, že problémy řeším tak, že je nevidím ani u sebe a že se jim vyhýbám. Takže jsem to tak moc neřešil. Měl jsem v životě různé fáze, kdy jsem sám nad sebou přemýšlel, co se mi líbí, i na klucích i na holkách, a jak to vlastně chci a jak to mám. Pak jsem zdrhal hodně k práci, protože jsem si říkal, že tu mi na rozdíl od vztahů nikdo nevezme. Lidé se vždycky rozcházeli se mnou.

Vy jste nikdy ze vztahu neodešel jako první?

Nevím proč, ale já, i když ten vztah nebyl fungující, tak bych nikdy neudělal ten negativní rozchod. Říkám i Dominikovi, že to má se mnou dobré, že já se s ním prostě nerozejdu (smích). Pak jsem ty rozchody hodně filtroval i skrze hudbu, zaplaťpánbůh. Poslední velký rozchod mě hodně nastartoval i v tom, co teď dělám pracovně, takže jak se říká – všechno zlé je pro něco dobré. Tvorba – jakákoli – je skvělá terapie, to tu dnes také doporučuji děckám. Ať už je to malování, psaní básniček, písniček, cokoliv.

Bylo složité, držet ty vztahy pod pokličkou? Jak to vůbec lze udělat, když fungujete v divadle, na televizní obrazovce, na sociálních sítích?

Ptáte se úplně dobře, protože tyhle zprávy jdou rychleji, než o tom mnohdy sami vůbec víte. Já jsem se kolikrát o sobě z novin dozvěděl, že mám něco s někým, koho jsem třeba pořádně ani neznal. Divadelní kolektivy, to bylo něco, čeho jsem se hodně bál. Mě s tím moc lidí nekonfrontovalo, ale ty protějšky často. Samozřejmě, že je to něco, o čem se drbe. Jakmile někteří cítí, že máte nějaký citlivé místo, tak si ulevují tím, že do toho místa rádi bodají a to i za zády. Já jsem se toho citlivého místa coming outem zbavil a nemám problém s kýmkoliv o tom diskutovat. Teď už by bylo od těch lidí hloupé, kdyby mi tím chtěli ublížit, protože by sráželi sami sebe. Takže já jsem v pohodě, coming out doporučuji!

Milan Peroutka, Helena Vondráčková a Dominik Roubínek (28. května 2024)

Kolikrát ty pomyslné kudly v zádech vyústili před tím coming outem ve večery, kdy jste opravdu jen brečel v posteli a nic jiného nemohl dělat?

Takové večery jsem neměl, to bych kecal. Já jsem se z toho nijak nehroutil, myslel jsem si své. Naučil jsem se, že to, co lidi o tobě říkají, není tvoje vizitka, je to vizitka těch lidí. Oni tím prozrazují o sobě, jací jsou, jak smýšlí, jak se chovají a podobně. Pro mě bylo hlavní, abych já sám opravdu našel někoho, o kom budu přesvědčený lidsky. A to bylo to, co mě trápilo.Nevěděl jsem, s kým nakonec skončím, koho vezmu za ruku a řeknu všem „Tak jo, je to takhle!“. Neměl bych problém se o tom s vámi bavit, ale byl jsem moc citlivý na to, abych pak ustál nějaké diskuze kolem.

Když svůj život porovnáte s tím před pěti lety, je to velká úleva, že si už nemusíte dávat na nic ohledně vztahů pozor?

Nikdy jsem myslím nedělal, že to je jinak. Pokud se mě ptali na vztahy, odpovídal jsem popravdě, ale neřešil jsem, jestli tam dávám ženský nebo mužský rod. Nechtěl jsem ale dělat to, že budu jmenovat nějaké holky, abych vytvářel kauzy a vypadalo to nějak. V tom jsem fakt chtěl bejt poctivej. Bylo to pro mě „no go“ téma, nebavil jsem se o tom rád do detailů nejen s médii, ale i s kamarády. Určitě je to teď lepší. Stoprocentně se toho nikdo bát nemusí a teď je na to i skvělá doba. Dokonce i tady, když jsem byl na dětské psychiatrii, tak to ty děcka zajímalo. Je to nádherné, jak se mění doba, lidé se tomu otevírají a časem to podle mě dospěje k tomu, že to bude prostě skoro všem jedno. Že to nebude ani trapný, ani cool, že to bude prostě „Jo, ty to máš takhle? V pohodě.“ Ale nebude to nějaký důvod, proč bys někoho měl drbat a diskreditovat.

Gayové jsou proslulí jedovatým upřímným humorem a vlastně i tím, že říkají často upřímně pravdu do očí. V našem českém showbyznysu taková pravda někdy docela bolí. Předsevzal jste si, že v určitém věku budete říkat věci lidem úplně bez obalu?

A pak napíšu autobiografii a o všech tam povím? I o těch skrytých, jak to opravdu mají? Moje mamka i babička jsou spisovatelky. Také jsem si samozřejmě někdy říkal, že bych chtěl napsat knížku. Mám spoustu zážitků, nejen z LGBT světa. Mohla by být zajímavá, takový ten náhled do zákulisí. Ale zatím nad tím konkrétně nepřemýšlím. Drby o jiných teď hodně jedou na placených platformách a mně osobně se to zdá úplně jako největší bizár. Zvlášť, když ti lidí nadávají na bulvár a sami ho pak vytváří.

Takové ambice nemáte...

To je strašně laciné, se o někoho otírat a dělat skandály. To ne, takovou cestou bych nechtěl jít. Překvapil jste mě ale tím, že říkáte, jaký mají gayové humor, to už děláte také nějakou klasifikaci. Já si myslím, teď půjdu proti vám, ale to, jestli jste na holky, nebo na kluky, ještě nedefinuje váš druh humoru. Nebo jsem se nad tím tak nikdy nezamýšlel. Vy možná takový humor máte a je to super, ale někdo může být podle mě určitě i gay suchar, ne?

Je to tak, samozřejmě. Dnes vedeme rozhovor hodně o vztazích, jaká je tedy vaše další meta ve vztahu s Dominikem?

Hádejte.

Nevím. Pejsek, nebo něco víc?

Pejska má teď švagrová, mopsíka Bertičku, další „placatku“. My máme francouzského buldočka. Tak to je krásný! A co se týká vztahu, vztahy musíte neustále opečovávat. My se snažíme nad tím i tak přemýšlet, abychom hodně trávili čas spolu. A i tím, že spolupracujeme, tak se nám to daří úplně skvěle. Jsme spolu každý den. A další meta? Já vím, co chcete slyšet. A já vám to klidně řeknu. Ano, chtěli bychom rodinu a bavíme se o tom poměrně intenzivně. Ale u nás to není na devět měsíců. Nestačí jen zasít. Alespoň nám se to nějak nedaří. (smích) Takže budeme podnikat další kroky a je to určitě úloha, o kterou bych nechtěl být v životě ochuzen a těším se na ni. Jsem zvědavý, jaký budu táta. Často člověk míní, život mění. Je tu teorie a praxe. Uvidíme.