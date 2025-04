Když jsi pevný sám v sobě, už se odsudků ostatních nebojíš, říká Peroutka o coming outu

Dnes má Milan Peroutka, mimo jiné též inženýr ekonomie a frontman kapely Perutě, na kontě řadu muzikálových a seriálových rolí. A další stále přicházejí.

Kdy jsi poprvé stanul na prknech Divadla Broadway?

První nabídka přišla v covidovém období, a to do muzikálu Láska nebeská, který už měl bohužel derniéru. Vzpomínám si, jak mi po konkurzu řekli, že by pro mě měli roli Hynka. S nadšením jsem začal číst charakteristiku postavy, přičemž jsem se dozvěděl, že Hynek je slizký podlézavý chlapec. Řekl jsem si „oukej, to je výzva“, ale jak jsem listoval scénářem, Hynek se nikde neobjevoval. A tak jsem se osmělil a řekl tvůrcům, že bych si spíš myslel na hlavního hrdinu Ondru. Vedení do mě vložilo důvěru a já si ho zahrál.