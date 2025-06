Moje nová hudba zvedne emoce a bude si střílet z normálu, říká Milan Peroutka

Dorazil jste na otevření prestižního hotelu na nejdražší ulici v Praze. Co jste na tuto příležitost vynesl?

Model, který jsme s Táňou Kovaříkovou připravili už na Anděly, ale nakonec jsme tam z osobních důvodů nešli. Takže čekal právě na dnešní otevření hotelu Fairmontu, který nás fascinuje už celou dobu, co tady stojí. Fandíme té opravě. Už jsme viděli celý hotel a líbí se nám, jak se dodržel krásný brutalismus. Je to ikonická stavba. Mám ještě šperky od Alo diamonds, moje klasika. A co mám na sobě ještě? Spoustu per.

A co to bylo za zvíře?

To není pravé zvíře, to jsou nějaká umělá péra. (smích)

Jak moc máte nabitý diář na léto?

Velmi, ale těším se, baví mě to a hlavně dokončuju desku. Teď už schůzkujeme videoklipy, focení a podobně. Člověk by si řekl, když natočí desku, máš hotovo, ale ne. Teprve to všechno začíná. Začíná cesta, abychom vymysleli, jak se hudba může dostat k co nejvíce uším. O tom budu neúnavně mluvit i do všech rozhovorů, i když se mě na to úplně nikdo nezeptá. Ale je to něco, na co jsem pyšný. Udělal jsem skladby, které šly ze mě melodicky i textově. A teď budeme pracovat na vizuálu.

Bude to hodně i o lásce? Třeba o lásce s vaším milým?

Taky. Hned první singl je konkrétně o naší lásce. Je to takový song, který je trošku odjinud, je úplně jiný než moje dosavadní tvorba. Tak uvidíme, jaké emoce to zvedne. Teď vymýšlíme, jak moc můžeme střílet z normálu. Uvidíme.

Abyste to pracovní nasazení rozsekl, bude to chtít určitě dovolenou. Je v plánu?

Je v plánu. V červenci po Karlových Varech jedeme do Řecka do Atén a už taky vymýšlíme, že možná něco natočíme. Tak to máme nejradši, spojit příjemné s užitečným, což znamená i s prací.

Máte docela vysoké boty. Jak se na tom podpatku chodí?

Naprosto pohodlně. Tyhle boty mají u mě premiéru, ještě je nemám ochozený. Švagrová mi říkala: Hele, radši si vem nějaké náplasti. Ale jsou naprosto pohodlné, takže se v nich chodí dobře.

Milan Peroutka a Dominik Roubínek

Kolik jste za poslední rok investoval do módy?

To je tak odvážná otázka, že ji nepokládám ani sám sobě. Ale zase to není tak strašné, jak by vás možná mohlo napadnout. Například tento smoking a péra se dají odepnout a pak se s tím kouzlí jinak. Prozradím, že toto je stejný oblek, který jsem oblékl i na České lvy, byť jsem tam měl i jinou vlečku. Snažíme se to vymýšlet šikovně a leckdy stačí detail, který to promění. O tom je i styling. O detailech a nápadu.

Kdybychom prodali některé vaše drahé věci, kolik aut z autobazaru za to budeme mít?

Mluvíte s člověkem, který měl auto za padesát tisíc. Záleží, jaké auto byste rád za to pořídil. Pokud byste to chtěl otočit v nějakém charitativním smyslu slova, nějaké dražbě, čemuž se taky věnujeme, věřím, že pěkné autíčko by se za to pořídit dalo.

Abychom nebyli povrchní, musíme říct, že Milan Peroutka, ať se děje, co se děje, pořád stojí nohama na zemi. A je stejný člověk, pokorný.

No, já doufám. Co myslíte?

Já bych řekl, že jo.

Řeknete to i za mými zády, až odejdu?

...akorát se teď lépe obléká.

Tak to tam dejte. To bude Dominik rád. On mi s tím pomáhá. To je díky němu.