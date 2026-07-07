Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Žádné krize jsme řešit nemuseli, pochvaluje si Milan Peroutka vztah s Dominikem

Renato Salerno
Herec a zpěvák Milan Peroutka (36) promluvil o vlivu sociálních sítí na duševní zdraví mladé generace. V rozhovoru pro iDNES.cz hovořil také o kariéře, manželství s Dominikem Roubínkem a prozradil, jak se vypořádat s negativními myšlenkami.
Dominik Roubínek a Milan Peroutka v Karlových Varech (30. června 2024)
Milan Peroutka a Dominik Peroutka
Dominik Peroutka a Milan Peroutka
Milan Peroutka a Dominik Peroutka
72 fotografií

Jsme v zahradě dětského psychiatrického oddělení Fakultní nemocnice Motol. Proč je podle vás důležité z vaší pozice, která může ovlivnit řadu teenagerů a mladých lidí, mluvit o psychickém zdraví?
Proč je to důležité? Aby si každý uvědomil, že je normální nemít se i dobře. Protože speciálně, jak říkáš, pro mladou generaci je to velmi zavádějící. Většinu dne scrollují na sociálních sítích, kde negativ moc nevidí.

Já se snažím věci vidět vždycky pozitivně. Je to hodně o tom přístupu, ale myslím si, že právě děcka a nejenom ony, tlačí to, co jsme si na sebe sami ušili. A to je ta realita, která je jiná, je virtuální, úplně se neshoduje s tím, co je tady a teď. Proto je to důležité. Určitě pro ně.

Dominik Roubínek a Milan Peroutka

Jak pracovat s „démony“ v hlavě, kteří nás ovlivňují a předepisují nejčernější scénáře? Kolikrát, když ještě nejdeme s barvou ven?
Jak s tím pracovat... každý má určitě svoje věci, které mu dělají dobře. Kdybych to zevšeobecnil, podle mě nejdůležitější je vrátit se ke svým kořenům. A sice: když jsme malí, chodíme na tanečky, zpívání, keramiky, malování, všechny tyhle tvůrčí věci, které ideálně jsou ještě v kolektivu. Čili je neprožíváš jenom skrze aplikaci a displej. To je taky velmi důležitá věc, tvořivost.

Mám výhodu, protože moje práce je stále tvořivá. Já v podstatě terapie jedu trošku neustále. Podle mě tohle je důležité. Pak samozřejmě pohyb, to je prokázané. Endorfiny, serotonin, všechny tyhle věci ti to vyplaví. To ti určitě taky pomůže. Spánek pravidelný. A mít někoho, s kým se máte rádi, to je taky docela dobrá věc.

V českém showbyznysu všichni dělají, jak se mají strašně rádi, všichni jsou pozitivní. Ale jak najít realitu? Jak vyfiltrovat ty skutečné přátele?
Záleží, co od nich chceš. Já mám rád dobré vztahy, rád potkávám lidi a vždycky říkám, že mi to klidně stačí jenom tam nahoře, že nemusím zkoumat, co je pod tím. Záleží, jaká máš od toho člověka očekávání. To, že se hezky pozdravíš v showbyznysu, jak říkáš, to mně docela stačí. Nemusím vědět, co o mně pak kolega řekne za zády. Pro mě je důležité, že se na mě usměje a že já mám svědomí čisté.

Teď jsem někde četl, že když o někom mluvíš negativně, takzvaně pomlouváš, drbeš, což je mimochodem nějak prokázané, že to nejvíc stmeluje kolektiv. Tahle aktivita. Ale často si myslím, že si tím ve výsledku stejně škodíš ty. A hlavně vždycky říkám, že to vypovídá spíš o tobě než o tom člověku. To jsou moje dvě terapeutické mantry, které si vždycky říkám, že to není můj problém a to mi stačí. Český showbyznys fajn, pojďme se všichni pozdravit, vždyť co? To je stejné jako v práci s kolegy. Nemusíte každého mít nejvíc v srdci, ale stačí, když máte korektní vztahy.

Milan Peroutka a Dominik Peroutka

V létě máte výročí veselky. Říká se, že o vztah se musí pečovat jako o květinu, aby nezvadla. Jak je to ve vašem případě?
O všechno se musí pečovat jako o květinku, i o kamarádství. Teď jsem to zrovna psal kamarádovi, že musí kytičku zalévat. Byli jsme na narozeninové párty a nějak se na to vyprdnul, tak jsem ho poučil. Ale my o to pečujeme neustále. Teď konkrétně strávíme naše výročí v Japonsku. To bude skvělé a určitě inspirativní. Já jsem tam nikdy nebyl, o to víc se na to těším. My si rádi povídáme a jsme spolu stále rádi, zatím jsme ještě nějaké větší krize, vlastně ani žádné krize řešit nemuseli. Ale pečovat určitě ano. O všechno se musí pečovat, to určitě.

Zamrzí vás, že propásnete filmový svátek ve Varech?
(smích) Víš, že ani ne? Ano, v minulých letech, nebo ten poslední rok určitě byl hodně vyhrocený. Ale v tom smyslu, že jsem tam opravdu byl na hodně akcích. Až moc možná. Já jsem to doteďka ani nesdílel, představ si, ty moje outfity na Instagramu. Napadlo mě, že když tam letos kvůli Japonsku nebudu, aspoň konečně nasdílím svoje modely. Dám tam možná i ten inside komentář, co si o nich myslím já sám. Na to se moc těším, jak si zavzpomínám na vlečku a podobně. Možná se tam nakonec přece jenom ukážu. Mám rád šestku a letos to bude 60. ročník.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kanye West utratil 9 milionů za ples pro přátele. S Censori slavili ve Versailles

Kanye West a jeho manželka Bianca Censori slavili narozeniny s přáteli na zámku...

Raper Kanye West (49) oslavil narozeniny ve velkém stylu. Pro své nejbližší přátele uspořádal soukromý maškarní bál na zámku Versailles ve Francii. Podle zahraničních médií vyšla luxusní oslava pro...

Ester Ledecká zapózovala v bikinách na dovolené v Řecku a nadchla fanoušky

Ester Ledecká zdraví své sledující na Instagramu z aktivní dovolené v Řecku....

Ester Ledecká (31) si po náročné sezoně dopřává odpočinek v Řecku. Olympijská vítězka se fanouškům pochlubila sérií fotografií z dovolené, na nichž ukázala svou vysportovanou postavu v bílých...

MÓDA Z VARŮ: Sexy Boučková, bohyně Bezděková i Geislerová. Ramba šlápla vedle

Módní policie: slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového...

Zahajovací večer 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary přinesl tradiční přehlídku večerních rób a smokingů. Stylista a módní policista Jakub Eliáš pro iDNES.cz jako již tradičně...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Žádné krize jsme řešit nemuseli, pochvaluje si Milan Peroutka vztah s Dominikem

Dominik Roubínek a Milan Peroutka v Karlových Varech (30. června 2024)

Herec a zpěvák Milan Peroutka (36) promluvil o vlivu sociálních sítí na duševní zdraví mladé generace. V rozhovoru pro iDNES.cz hovořil také o kariéře, manželství s Dominikem Roubínkem a prozradil,...

7. července 2026

Jablko se od stromu trochu odkutálelo, říká Jan Čenský o synovi Matyášovi

Jan Čenský se synem Matyášem (MFF Karlovy Vary 2026 přehlídka Martina Pipková...

Herec Jan Čenský (65) přijel na filmový festival do Karlových Varů se synem Matyášem (36), aby se spolu předvedli na jedné z módních přehlídek. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradili, jak se v nezvyklé...

7. července 2026

Inspirativní, silná, odolná. James Middleton vzdal hold princezně Kate

Rodina vítá Kate po zdolání Výzvy tří vrcholů.

Princezna Kate (44) v době, kdy bojovala v nemocnici s rakovinou, slíbila svému bratrovi Jamesovi, že jednou zvládne výzvu Three Peaks (Tři vrcholy), která znamená zdolat tři nejvyšší hory Skotska,...

6. července 2026  18:05

Zpěvačka Duffy se šestnáct let od únosu a znásilnění vrátila na pódium

Duffy (červenec 2026)

Zpěvačka Duffy (42), která se v roce 2008 proslavila hitem Mercy, vystoupila po šestnácti letech před publikum během utajeného koncertu v Londýně. Z očí veřejnosti zmizela před lety poté, co byla...

6. července 2026  14:30

Tuzemský červený koberec už nepůsobí levně, ale nadčasově, chválí Kováříková

Tatiana Kováříková s Annou Geislerovou na festivalu v Karlových Varech...

Módní návrhářka Tatiana Kováříková navštívila zahájení filmového festivalu v Karlových Varech a plánuje se vrátit ještě na jeho zakončení. Pro iDNES.cz zhodnotila, jak na ni zapůsobil letošní červený...

6. července 2026

Kuba Ryba má druhého syna. Láska mého života si dala na čas, popsal zpěvák

Kuba Ryba (2022)

Zpěvák skupiny Rybičky 48 Kuba Ryba (41) je dvojnásobným otcem. Na sociální síti popsal, že jeho syn přicházel na svět dlouhých 25 hodin. Vzdal hold své ženě, jak to zvládla a popsal, v jaké...

6. července 2026

Mám radši typ muže, který ženu vidí jako bohyni, říká Veronika Petruchová

Veronika Petruchová

S nováckou moderátorkou Veronikou Petruchovou (31) jsme se potkali na klinice, která se stará o to, aby byli lidi ve formě. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila nejen o tom, jestli se má ráda....

6. července 2026

Alena Mihulová o manželovi Karlu Kachyňovi: Věděl, kdo jsem, dřív než já sama

Herečka Alena Mihulová (Karlovy Vary, 4. července 2026)

Na Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary přijela v elegantních zelených šatech, které pro ni připravili návrháři Ponerovi. Vedle módy ale přišla řeč také na dceru, nové filmové role i na...

6. července 2026

Modelky Beaty Rajské havarovaly cestou do Varů, jejich auto zachvátily plameny

Návrhářka Beata Rajská ukázala na svém Instagramu foto hořícího vozu po nehodě....

Cesta na tradiční módní přehlídku návrhářky Beaty Rajské v Karlových Varech se pro několik modelek změnila v dramatický zážitek. Jejich vůz po dopravní nehodě zachvátily plameny a dvě ženy skončily v...

5. července 2026  13:37

Ester Geislerová ve Varech: o penězích, snoubenci i filmu o otci japanologovi

Ester Geislerová mezi hosty slavnostního zahájení 60. filmového festivalu v...

Herečka a výtvarnice Ester Geislerová představila na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary dokument o svém otci Petru Geislerovi. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o natáčení, nervozitě z...

5. července 2026  12:12

První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1
První kočárek navržený pro maximální blízkost: Vyzkoušely jsme Thule Charm 2 in 1

Hledáte kočárek, který vaše miminko dokonale ochrání, poskytne mu prémiové pohodlí a vám umožní mít ho neustále na očích a na dosah? V redakci jsme...

Opulentní VIP party ve Varech si užívali Jágr, Buzková i Babiš, zpívala Anastacia

Andrea Verešová, Jaromír Jágr a Vendula Pizingerová na BigBoard party (Karlovy...

Nejen filmové hvězdy. Na BigBoard party během karlovarského festivalu se scházejí také politici, sportovci, podnikatelé i další známé osobnosti. Fotografové zachytili mimo jiné Jaromíra Jágra,...

5. července 2026  9:26

Madonna přiznala neshody s dcerou. Máma je šílená pedantka, tvrdí Lourdes

Lourdes a její máma Madonna

Madonna se v novém rozhovoru otevřeně rozpovídala o rodinných traumatech, která ovlivnila vznik jejího alba Confessions II. Sedmašedesátiletá zpěvačka přiznala, že při psaní skladeb čerpala ze smrti...

5. července 2026  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.