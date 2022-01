Neboj, zvládneme to, oznámila mi mamka, že táta umřel, vzpomíná Peroutka

Milan Peroutka je synem bubeníka rockové skupiny Olympic Milana Peroutky a spisovatelky Ivany Peroutkové. Když byl ještě malý, rodiče se rozvedli, ale dál spolu střídavě byli a nebyli. Táta moc často doma nebyl, jezdil s kapelou Olympic po koncertech.

„Rodiče to občas měli ve vztahu trochu divoké. Ale jsou to bohémové. Oba dva jsou umělci, tak to prostě je. Rozvedli se, byli od sebe ale jen několik měsíců a pak už vlastně zase skoro pořád spolu,“ popisuje zpěvák v novém dílu pořadu 13. komnata.

Když se Milan dostal na gymnázium, bydlel hlavně u prarodičů, protože tam měl víc klidu na učení a měl to i blíž do školy. Odmala chtěl být zpěvákem, ale zároveň se toho bál. Měl časté problémy se sluchem a k tomu jakýsi „psychický blok“. Když ho maminka vodila na hodiny zpěvu, brečel a sliboval, že když nebude muset zpívat, tak až bude dospělý a nebude mít trému, sám se na zpívání přihlásí, což také v sedmnácti letech udělal.

„Táta mě začal v muzice nejvíc podporovat poté, když mu jeho kolega ukázal video z YouTube, na kterém zpívám písničku od Eltona Johna. Pak jsem jel na stáž do Španělska, kde jsem pracoval v podmořském muzeu. Oslovil jsem tam kluky kytaristy a trénovali jsme společně na vystoupení v baru. Když přijeli za mnou rodiče, pozval jsem je tam a předvedl jim svoji tvorbu,“ vzpomíná.

Foto: Milan Peroutka s maminkou Ivanou a sestrou Barborou:

Táta to tehdy natočil na kameru a řekl, že mu drží pěsti. V té chvíli z Milana obavy z vystupování spadly. Tátovo uznání mu dodalo sebedůvěru. Hodně se od té doby sblížili, táta byl jeho rádcem i parťákem. Pak se nastěhovali do velkého domu, kde mohli žít všichni společně. Celý rok Milan s tátou dokonce jezdil i na koncerty a pomáhal kapele, takže si sebe vzájemně užili.

„Rád jsem jezdil s tátou a Olympicem. Měli jsme s tátou takové fórečky, to ho bavilo, když ve mně měl parťáka,“ vzpomíná Milan Peroutka. V roce 2013, když mu bylo třiadvacet, se ale jeho život otřásl v základech. V rodině došlo k osudové tragédii. Jeho táta Milan „Ferda“ Peroutka starší v devětačtyřiceti letech tragicky zemřel. Spadl ze schodů u domu, když se vracel z koncertu.

„Poslední koncert odehrála skupina Olympic 3. května v Karlových Varech. Samozřejmě jsem netušil, co se ten večer stane. Vystoupil z auta, bral si činely a bubínek rytmák. Bydlel v Záběhlicích, od branky vedly schody dolů. Asi o něco zakopl. Tohle nerad vyprávím,“ vzpomíná frontman kapely Olympic Petr Janda.

Olympic v roce 1988 (zleva Milan Peroutka, Petr Janda, Jiří Valenta, Milan Broum)

„Ráno zvonil telefon. Náš technik mi řekl, že Ferda je mrtvej. Jak se to stalo, to nevím. Měl asi v ruce ty činely a buben a tu strašlivou zodpovědnost nerozbít svoje nástroje. Letěl z těch schodů dolů a údajně bouchl hlavou o zeď, mozek se mu zalil krví a byl okamžitě mrtvej. Ležel tam takhle celou noc,“ popsal Janda.

Milanova tátu našla až ráno babička, spisovatelka a textařka Aida Brumovská. „Pamatuji si, že byl víkend a já po probuzení slyšel, jak babička volá na mamku. Ta po chvíli přišla do mého pokoje. Už podle výrazu jsem věděl, že se něco stalo. Řekla mi ‚Miloušku neboj se, zvládneme to. Ale táta umřel.‘ Pamatuji si, že jsem se pomalu oblékal a vůbec jsem se nemohl nadechnout,“ popisuje Milan Peroutka.

Olympic v roce 1988 (zleva Jiří Valenta, Petr Janda, Milan Broum, Milan Peroutka)

Odchod táty nesl velmi špatně. Byl rozhodnutý pokračovat v hudbě, ale musel o to více dokazovat, že na to má, a že není jen „syn slavného otce“. Nakonec se to podařilo.

Zahrál si v několika televizních seriálech, například Ordinace v růžové zahradě, Horákovi či Vyprávěj. V roce 2012 založil kapelu Perutě. Po účasti v show Tvoje tvář má známý hlas si na pracovní nabídky stěžovat nemusí. V televizi i v divadle se mu daří.