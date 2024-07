V Africe mě poslali domů s vitamínem C, vzpomíná Milan Peroutka

Nejoblíbenější pohádkou Milana Peroutky je Šíleně smutná princezna. Líbí se mu v ní jak Helena, tak písničky. Když nedávno uvažoval o star, která by mohla zazpívat na jeho svatbě s Dominikem Roubínkem a zaujmout všechny generace, volba logicky padla na Helenu Vondráčkovou. „Bylo to super, moc jsme si to užili. Helena tam pak s námi i pobyla a od té doby jsme ve spojení. Něco spolu dokonce chystáme,“ prozradil zpěvák.

Novým výzvám se Peroutka nebrání. Před pár týdny vystupoval na Pražském jaru v rámci nového programu pro mladé SpringTEEN. Měl koncert s Moravia Brass Bandem. „Normálně mě doprovází pětičlenná kapela a teď se mnou bylo na pódiu třicet lidí. Zpíval jsem i babiččinu oblíbenou Summertime, kterou jsem jí věnoval k čtyřiaosmdesátým narozeninám,“ podělil se o své dojmy.

Milan Peroutka, Helena Vondráčková a Dominik Roubínek (28. května 2024)

Krom jiného se Peroutka angažuje v charitativním projektu Smiling Crocodille, jehož náplní je pomoc neslyšícím dětem. „Složili jsme pro ně s bratrem písničku a nahráli ji už asi v jedenácti jazycích. Jezdím s ní hlavně po rozvojových zemích, kde má tato organizace svoje projekty. Byl jsem už v Jordánsku, Kazachstánu, Indii… Nazpíval jsem ji i v čínštině. Vždycky si nechám napsat jednu sloku v jazyce, kterým se v té zemi mluví, naučím se ji a pak ji zpívám s tamním národním umělcem nebo někým, kdo má postižení sluchu, čímž ukazujeme, že i s takovou vadou se dá vystupovat. Ti lidé často mívají voperovaný kochleární implantát,“ řekl.

Protože si Peroutka udělal kurz muzikoterapie, dělá v zahraničí workshopy a ukazuje, jak prostřednictvím hudebních nástrojů rozvíjet řeč a sluch. „Jezdíme hlavně za dětmi do nemocnic. Byli jsme i v africkém Malawi, v nemocnici, kterou pomohla vybudovat zpěvačka Madonna. A tam jsem byl dvakrát na sále a sledoval operaci kochleárního implantátu,“ pochlubil se. „Fascinovala mě už anestezie, protože sám mám jako pacient několik operací za sebou. No a když pak začali chirurgové řezat do pacientovy hlavy... Ten začátek byl blbý, ale čím hlouběji se dostávali, tím to pro mě bylo jednodušší. Člověk se od toho nějak oprostí, bere to jakoby vědecky. Ale byl jsem na začátku moc zvědavý, tak to vydržím.“

Peroutka popsal, i jak nemocnice vypadala. „Ta část, kterou platila Madonna, byla v pohodě, hodně designová, i malůvky ji zdobily. Ale hned vedle stála jiná nemocniční budova, kde byla na chodbách udusaná hlína. Na druhou stranu, co se týče kochleárního implantátu, jeho zavádění nemocným lidem tam vláda podporuje a taky plně hradí. Neslyšících je tam totiž hodně a je to způsobeno i tím, že se tam rodí děti z příbuzenských vztahů,“ řekl.

Sám měl jako dítě rovněž velké problémy s ušima. Až do svých osmnácti trpěl na záněty. „Když mi bylo pět, roztahovali mi eustachovu trubici. I mandle musely ven. Ale sluch mám naštěstí dobrý. Akorát, když lítám, nastane občas problém, že se mi vpáčí bubínek. Stalo se mi to i v té Africe. Tak jsem šel do místní nemocnice a dali mi na to vitamín C,“ směje se už dnes Peroutka. „V Praze jsem hned po návratu utíkal do motolské nemocnice a naštěstí se to podařilo vyřešit bez operace. Ale létání mi dobře nedělá. A potápět se nemůžu už vůbec.“