Milostné scény nejsou těžké, horší je obnažit nitro, říká Milan Ondrík

Dvojdílný film, jehož první část běží i v českých kinech, představuje temnou postavu slovenských dějin – bosse slovenského podsvětí Mikuláše Černáka, který se u soudu přiznal ke čtrnácti vraždám a v současné době si odpykává doživotní trest.

Jak scénárista Miro Šifra, tak představitel titulní role Milan Ondrík se s dotyčným před natáčením několikrát sešli. „Byl to dlouhý proces, trval celé dva roky. Na začátku jsem cítil ze strany Černáka obrovskou nedůvěru, proto začal povídat nejprve o věcech, za které se stydí méně, ale časem jsem se dopracoval k tomu, co jsem chtěl slyšet. Z toho vzešla například ústřední scéna filmu, kdy smýká za autem muže. Ilustruje tu dobu, která je o brutálním násilí, jemuž ostatní přihlíželi a dokonce se mu smáli. Bez jeho informací bych ta léta nemohl popsat tak, jak jsem chtěl,“ vysvětluje Šifra.

Milan Ondrík a Rebeka Poláková ve filmu Miki (2024)

Herec Milan Ondrík navštívil Černáka ve vězení třikrát, což mu bylo posléze Slováky vyčítáno. „Málokdy hrajete postavu, která žije, tedy historickou a byl bych velmi neprofesionální herec, kdybych té nabídky, když už jsem ji dostal, nevyužil. A nešel jsem tam za ním, abych ho soudil, ale abych mu položil určité otázky a dostal na ně odpovědi,“ říká populární slovenský herec.

„Nakonec jsem v jeho příběhu našel hodně spojitostí s mým vlastním životem, hlavně co se dětství týká. Taky jsem kluk z vesnice. Měli jsme hospodářství, nebyl to jednoduchý život, ale chvála bohu moje kroky šly jiným směrem než Černákovy a o to je to děsivější. Protože se nebavíme o nějakém psychopatovi, ale o jednom z nás, který se dostal do takové situace. To ale neznamená, že jeho zvěrstva obhajuji,“ prozradil.

Kvůli roli přibral Ondrík deset kilogramů, což pro něj byla údajně nejtěžší fáze přípravy na natáčení. „Nabírání kil bylo daleko složitější než potom jejich shazování. Protože, aby člověk zhubl, nemusí dělat nic. Jenom méně jíst a víc se hýbat,“ vysvětluje. „Když jsem měl za sebou poslední filmovací den Černáka, což je pokračování Mikiho, protože oba díly se točily najednou, měl jsem jenom deset dní na to, abych je shodil. Čekal mě totiž zápas v ringu, tak jsem potřeboval mít určitou váhu.“

Milan Ondrík ve filmu Miki (2024)

Oba filmy – Miki, který měl premiéru 22. srpna 2024, i Černák, který do kin teprve přijde a to v roce 2025, zachycují pouze čtyřleté období života jeho protagonisty. „Podle mě je to světová rarita, že chlapec z vesnice za tak krátkou dobu ovládne celý stát. Proto je třeba o tom mluvit,“ říká Ondrík.

Černákovy hrdelní zločiny, za které byl souhrnně odsouzen, jsou zaprotokolovány v soudních spisech. Miro Šifra se ale dozvěděl leccos z jeho soukromého života. „Pan Černák četl scénář a některé věci opravil, ale byly to jen drobnosti, na kterých záleželo jemu, mně byly jedno. Například, jaké auto kdy a kde používal. Taky tam byla historka, jak se ráno vzbudí a jde nakrmit svého tygra slepicemi. Oponoval mi, že jeho tygr slepice neměl rád,“ říká scenárista Šifra.

Milan Ondrík nejen nabral kila, ale tím, že souběžně posiloval, i svalovou hmotu a ve filmu předvádí výstavní figuru. „Chtěl jsem si vybudovat tělo, které má nějaký tvar a ne abych vypadal jako tlusté nenažrané hovado. Ta postava vychází z reality a ti chlapci taky rádi cvičili.“

Milan Ondrík na premiéře filmu Miki v pražské Lucerně (20. srpna 2024)

Ve filmu má herec několik milostných scén a taky záběr zezadu na svoji svlečenou postavu, přičemž na řetězu drží tygra. „Tohle byl nejmenší problém. Nahé scény, sexuální nebo s tygrem jsou mnohem lehčí, než když se vysvlékáte duševně a ukazujete před kamerou svoje nitro,“ říká Ondrík.

Mikuláš Černák si po pětadvaceti letech ve vězení požádal o podmínečné propuštění – a Ondrík proto dostává často otázku, jestli si myslí, že by mu soud měl vyhovět. „Každopádně. Mluvil jsem s ním osobně a podle mě je to dnes už jiný člověk. S Mikulášem Černákem z devadesátek bych se setkat nechtěl, to říkám upřímně. Ale ono je jedno, jestli ho pustí nebo ne. Pro mě je podstatnější, že vagabundi, kteří by sedět měli, jsou na svobodě,“ říká Ondrík a slibuje zajímavý druhý díl.

„Ano, byly to vědomé kroky, které Černák dělal, ale nebylo to o jednom člověku, ale o systému, nemluvě o tom, že tihle mafiáni byli podporováni vysokými politickými úředníky. Někomu velmi vyhovovalo, že to u nás takhle čistili. Je třeba si přiznat, že byli placeni vysokými politickými činiteli a o tom jejich propojení se dozvíte víc ve filmu Černák,“ naznačil herec.

Mikuláš Černák na archivním snímku

Mikuláš Černák napsal několik autobiografických knih, kterých se prodaly desetitisíce. „V povědomí Slováků je typickým představitelem devadesátých let, ztělesněním bezpráví, které tam panovalo. Ve ‚dvojce‘ uvidí diváci, jak mu politici umožnili růst, jak se dostal na vrchol a jak z něho spadl,“ říká scénárista Miro Šifra.

Milana Ondríka uvidíme v kinech v brzké době v dalším filmu – a i ten je natočený podle skutečné události. „Je to nejtěžší věc, kterou jsem doteď točil a jsem šťastný, že to mám za sebou,“ říká o snímku Otec režisérky Terezy Nvotové, v němž ztvárnil titulní roli. A další práce ho čeká v Čechách. „Budu hrát hlavní postavu a budu ve svém živlu, protože budu v kleci a bít se,“ prozradil Milan Ondrík.