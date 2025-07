Napsal, že jde do divadla a má se dobře. Dcera Milana Lasici vzpomíná na smrt otce

„Nikdy nezapomenu na ten večer. Už párkrát jsme to čekali, ale nakonec je to vždy šok. Nejvíce mi chybí, že už nikdy spolu nepůjdeme na oběd... A nejvíc mě těší, že láska není závislá na fyzické přítomnosti. Když někoho dobře známe, tak tady ani nemusí být, abychom si s ním popovídali. Myslím dnes na všechny vás, kteří už nemůžete zvednout telefon a zavolat rodičům... jen tak, že jak se máte a co děláte. Otcova poslední zpráva byla... jdu do divadla a mám se dobře,“ napsala na Instagramu spisovatelka Hana Lasicová ke společné fotografii.

Milan Lasica 18. července 2021 vystupoval se skupinou Bratislava Hot Serenaders ve Studiu L+S a přímo na pódiu zkolaboval. Oživit se ho již nepodařilo. „Dozpíval, uklonil se a sesul se k zemi,“ popsali svědci Lasicův odchod.

Dramatik, prozaik, textař, herec, režisér, humorista a moderátor Milan Lasica pocházel ze Zvolena. Absolvent dramaturgie na divadelní fakultě Vysoké školy múzických umění v Bratislavě se proslavil zejména vystupováním v tandemu s Júliem Satinským, mimo jiné v televizních pořadech Bumerang a Ktosi je za dverami. Společně vydali řadu knih a s hudebním skladatelem Jaroslavem Filipem také natočili tři desky.

Brzy Lasicu objevili rovněž čeští filmaři, hrál ve snímcích Sladké hry minulého léta, Hodinářova svatební cesta korálovým mořem, Buldoci a třešně, Srdečný pozdrav ze zeměkoule, Tři veteráni, Saturnin, Výchova dívek v Čechách, Pasti, pasti, pastičky či Hanele. Jednu z posledních rolí měl v koprodukčním díle Jak jsme hráli čáru, za něž byl nominován na Českého lva.

Lasica byl dvakrát ženatý. Jeho první manželkou byla herečka a zpěvačka Zora Kolínská. Lasicovou druhou manželkou byla herečka Magda Vášáryová, se kterou měl kromě Hany ještě dceru Žofii. V roce 2003 dostal od tehdejšího prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy, za celoživotní přínos slovenské kinematografii získal čestnou cenu Slnko v sieti.

11. října 2023

Chytrý humor s nádechem hořké absurdity, v němž se hlásil ke svým vzorům V+W či Miroslavu Horníčkovi, uplatnil Lasica i ve svých písňových či dramatických textech. Rovněž sám režíroval, s hudebním seskupením Bratislava Hot Serenades nazpíval alba evergreenů, v České televizi uváděl pořad Kam zmizel ten starý song.

Lasica se vždy považoval za Čechoslováka, rozpad společného státu kritizoval, aniž by však pěstoval plačtivou nostalgii. Svůj postoj vtělil do slov: „Nepátrej, co bude potom, nehleď na svět s nechutí, kdo se smířil se životem, smíří se i se smrtí.“