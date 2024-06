V televizi jsem jako homosexuál a žid neměl šanci, vzpomíná Milan Hein

Milan Hein je navzdory svému věku v dobré kondici, ale tyto věci si už ošéfoval. Martin Šimek, se kterým vstoupil před sedmi lety do registrovaného partnerství, bude dál rozvíjet jeho odkaz.

Hein vlastní potomky nemá, pouze neteř Lindu od své sestry, bývalé televizní hlasatelky Marty Skarlandtové. Linda se ale ubírá vlastní profesní cestou: dříve dělala divadlu tiskovou mluvčí, teď se věnuje především paliativní péči o dětské pacienty. Ale i Heinovi vstoupily do života děti, protože jeho partner měl ve střídavé péči dvě dcery. Dnes už jsou dospělé, ale když spolu začali žít, byly jim tři a šest let.

Martin Šimek a jeho dcery Valentina a Sofie a Milan Hein v New Yorku

Heinova cesta k divadlu nebyla přímá. Nejprve studoval žurnalistiku, ale když zjistil, že pořád píše hlavně o divadle, rozhodl se profesi změnit. Stal se hercem, nicméně nedařilo se mu podle jeho představ. Proto po revoluci dal na radu Miloše Kopeckého.

„Pane Heine, toho Hanzlíka a Bartošku už nedoženete. Věnujte se principálství, máte na to. Herců jsou mraky, dobrých divadel málo. Oddejte se mu a hrajte jen příležitostně. Já budu první, kdo si s vámi rád jednou zahraje,“ vzpomíná Milan Hein na jeho slova. Legendární herec se však divadelních prken Ungeltu nedočkal. Zemřel čtyři měsíce po jeho otevření.

Kopecký s Heinem měli blízký vztah. Dokonce spolu napsali knihu vedenou jako rozhovor. „Seznámili jsme se v rozhlase při natáčení nějaké inscenace a o přestávkách jsme si spolu hodně povídali. On měl v té době vztah s televizní hlasatelkou Annou Weltlinskou, která byla kamarádkou mé sestry Marty. Takže pan Kopecký věděl, že jsem to, co jsem. A tenkrát mě zasáhl sdělením, ze kterého jsem se vzpamatovával dost dlouho. Řekl mi: Milane, smiřte se s tím, že žid a homosexuál v reálném socialismu neprorazí,“ vzpomíná Hein.

Když pak dostal Kopecký nabídku, aby natočil triptych rozprav pro televizi, bránil se. „Říkal, prosím vás, já jsem herec, celý život z jeviště zvyklý na dialog, já k tomu potřebuji partnera. Tím bude Milan Hein, jinak žádnou zpověď nenatočím,“ přibližuje Hein, jak vznikla jejich spolupráce, ze které následně vzešla i kniha.

„A tak jsme se soukromě scházeli a já jsem pochopil, že to se mnou tenkrát myslel dobře, když mi řekl, jak to v naší branži chodí. Já svoji homosexualitu v té době samozřejmě tajil, ale existovaly tady seznamy homosexuálů, stejně jako židů, takže mé profesní snažení bylo marné. Zjistil jsem, že mě z obsazení v televizi škrtali, přitom prorazit do širšího povědomí se dalo tehdy stejně jako dnes jenom tím, že byl člověk na obrazovce. Trápilo mě to, ale pan Kopecký mi řekl, ať se s tím smířím. Dal jsem na něj, protože byl výjimečná osobnost. Fascinoval mě svými názory a chytrým ironickým humorem,“ odtajňuje Hein.

Milan Hein

Od populárního herce dostal ještě další cenné rady. „Co vás zraňuje, to říkejte jako první. Tím všem vyrazíte zbraň z ruky. Třeba já všem na počkání říkám: Jsem starý, žid a dívkař – neříkám děvkař, ale dívkař, protože to zní noblesněji. A co pak na mě mají? Že jsem žid, nebo že mám pořád nějakou milenku? To přece říkám sám. Tak se to taky naučte,“ prozrazuje Hein. „No, neosmělil jsem se tak, abych na počkání vyprávěl, že jsem žid a homosexuál, ale naučil jsem se to brát s humorem,“ dodává.

S Martinem Šimkem je už šestnáct let, z toho sedm jsou v registrovaném partnerství. Udělal z něj jednatele divadla, přičemž žádné rady mu udílet nemusel. „Martin je původní profesí logistik, a když před lety vstoupil do našeho divadla, hned měl o všem přehled. Okamžitě viděl, co potřebuje pokladna, garderóbky, osvětlovač... Jestli je ještě dobrý zvukový pult nebo je zapotřebí koupit nový, jestli auto na zájezdy vydrží rok, dva anebo je už třeba přemýšlet o jiném,“ vysvětluje Hein.

Šimek se jednou stane majitelem divadla a o jeho uměleckém svěřování bude v budoucnu rozhodovat současný umělecký šéf, dramaturg a zároveň režisér Pavel Ondruch. „Zatím vybíráme repertoár společně, ale jednou mě určitě plnohodnotně zastoupí, takže se nemusím bát, že Ungelt skončí spolu se mnou,“ upřesňuje Hein.

Milan Hein a František Němec v představení Staří mistři

Po letech, kdy se věnoval výhradně principálství, se Milan Hein vrátil i na jeviště. „Hlavně mě těší, že představení, ve kterých hraji, jsou divácky úspěšná. Jak Housle s Jirkou Langmajerem a Pavlem Liškou, tak Staří mistři s Františkem Němcem, který je, mimochodem, v mých očích nejlepším českým žijícím hercem. Jevištní partnerství s ním považuji za završení své herecké pouti. Ale musím se namotivovat, abych vstoupil na jeviště mezi takové hráče a obstál. Na druhou stranu hraní mě udržuje v psychické i fyzické kondici,“ vysvětluje.

Volno tráví Hein s partnerem ve svém venkovském domě s velkou zahradou ve Vrchotových Janovicích. „Každý den tam začínám v bazénu a obden jsem v sauně, to taky pomáhá,“ prozrazuje, jak si ve svých sedmasedmdesáti udržuje svěžest.

Divadlo Ungelt oslaví příští rok třicáté výroční své existence. Před dvaceti lety vybudoval Hein na Novém světě ještě letní scénu. Tam budou i letos k vidění vedle Houslí a Starých mistrů ještě další úspěšná představení jako například Skleněný strop s Taťánou Dykovou a Jiřím Langmajerem, Vejšlap s Martinem Písaříkem a Petrem Stachem nebo Stůl pro dva s Alenou Mihulovou a Daliborem Gondíkem.