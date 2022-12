Pomáhejme radši starým než Ukrajincům, říká Drobný. Dotazy na Zemanovce uťal

Před šedesáti lety se Milan Drobný zúčastnil soutěže Hledáme nové talenty. I když nic nevyhrál, Karel Krautgartner mu nabídl účinkování ve svém orchestru. Později, když zpíval v kavárně Vltava, se setkal s Karlem Gottem. Právě s Gottem pak začali hrát v divadle Semafor, kde pásmo Zuzana je všude jako doma přineslo Drobnému jeho první velký hit –⁠ Písničku pro kočku.

V Semaforu zůstal do konce šedesátých let, poté z divadla odešel, aby se více věnoval sólové dráze zpěváka. Úspěšný byl i jako skladatel. Například pro Aleše Ulma napsal píseň Šálek šípkového čaje, která získala v roce 1973 bronz na mezinárodním festivalu Bratislavská lyra. Během své hudební kariéry prodal Drobný na dva miliony vinylových desek, kazet či cédéček. V devadesátých letech za to dostal od Supraphonu platinovou desku.

Ve strašnickém kulturním domě oslavil ve čtvrtek s týdenním předstihem 78. narozeniny. Popřát mu přišla Věra Martinová, Petra Černocká, Kamélie, Martin France či Václav Kopta, který nadchl přítomné svým jamováním na piáno. Milan Drobný zazpíval na dvě desítky písní a bavil diváky vyprávěním anekdot.

„Na osmdesátku se netěším. Když přijde, tak přijde, když nepřijde, tak co se dá dělat. Musíme brát život, jak to jde,“ řekl iDNES.cz zpěvák. Kvůli množství milostných vztahů a eskapád, které prožil, se o něm v bulváru píše jako o „donchuánovi“, což vůbec nebere zle.

„Donchuán není žádnej kanec, to je někdo, komu se líbí ženy, to je na tom hezký,“ usmívá se. Ve třetím manželství, které uzavřel v červenci 2017, je spokojený. Ze dvou předchozích sňatků má tři děti – dva syny a dceru.

Udělal jsem také mnoho životních kopanců v rodině, se ženami, málo se věnoval dětem. Ale vždy jsem se snažil jednat čestně a stále se snažím, aby po mě něco zůstalo, aby si lidé jednou řekli, že třeba někomu chybím, že to byl fajn a férový chlap. Milan Drobný

Naštvaný kvůli uprchlíkům

V roce 2010 byl Milan Drobný členem Strany práv občanů – Zemanovci (SPOZ). Vedl libereckou pobočku a podle tehdejšího tisku ji dokonce zakládal, což nyní odmítá. Za SPOZ také před dvanácti lety kandidoval neúspěšně do Senátu.

„Stal jsem se členem, když se zakládal Spolek přátel Miloše Zemana. Pak se transformoval na SPOZ a v té době jsem jezdil do Liberce za svým druhým otcem a strana mě navrhla za předsedu jedné liberecké části. Po roce dojíždění za své a bez nějaké finanční podpory mě Miloš navrhl do senátních voleb, což jsem jako vůl po jednomyslném schválení osazenstva absolvoval. Zeman pak složil předsednickou funkci a já všude na mítincích slyšel, my bychom vás, pane Drobný, i volili, ale jaký máte program a kdo je váš předseda? My měli prd,“ prohlásil před lety.

Když ve čtvrtek před narozeninovým koncertem padl v rozhovoru pro iDNES.tv dotaz na Zemanovce, zpěvák téma okamžitě uťal. „Nikdy jsem nebyl v žádné straně a o tomhle se vůbec nechci bavit. To je nějaký výmysl. Já nebyl ani v Pionýru, protože můj táta byl v zahraniční armádě a kvůli tomu jsem měl skvrnu, takže o tomhle vůbec… politika… to bych se naštval. A když se naštvu, je to ošklivý,“ zachmuřil se Drobný.

„Bývám naštvaný, když prohraje Slavia. Nebo když vidím, jak tady pomáháme uprchlíkům víc než našim starým lidem. Dobrý, Ukrajina… musíme pomoct. Ale někteří se tady už chovají jako prasata. Normálně vyžírají… znám to. Mám naproti sousedku. Vidím to. Její frajer opravuje auta, dělá melouchy, jezdí si v mercedesu. Je mu 35, proč nejede domů a nebojuje?“ rozohnil se Drobný před kamerou. „Jsem ochotný pomáhat, ale spíš našim starým lidem,“ dodal.