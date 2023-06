Neuvažoval jsem o konci hraní, říká Milan Cais z Tata Bojs o boji s tinnitem

„Ten zvuk jsem znal od té doby, co hrajeme. Bylo to po té zvukové extrakci, kdy hrajeme a z repráků to pere přímo do hlavy. Přišel jsem domů, lehl si do postele a slyšel pískání. Ale ráno jsem se probudil a nic jsem neslyšel,“ popisuje Milan Cajs v pořadu 13. komnata. Před pěti lety si ale uvědomil, že zvuk je s ním pořád.

Tinnitus Subjektivní vnímání zvuku, většinou vysokofrekvenčního tónu nebo šumu, který nemá reálný podklad. Primárně dochází k dysbalanci ve vnitřním uchu. Nejvíc jsou zasaženi lidé, kteří jsou vystaveni velkému hluku, jako rockoví muzikanti nebo vojáci. Léčí se růžovým šumem.

„Když mi nastoupil na horách, kde bylo úplné ticho, nebylo to po žádném koncertě,“ vzpomíná. „Ten moment si pamatuju, jak jsem seděl na posteli a čuměl do zdi a v té chvíli jsem si to uvědomil. Neříkám, že to v tu chvíli začalo, ale já jsem to najednou zavnímal. Díval jsem se po místnosti, jestli tam nepíská topení, ale pak zjistíš, že to je zvuk uvnitř tebe, že to není v místnosti.“

Od té doby ho pískání neopustilo. „Nervozita se prohlubuje, že to neustává. Vždycky se probudíš a doufáš, že to tam nebude, a ono to tam je furt a s každým dalším dnem jsi nervóznější a nervóznější,“ popisuje hudebník, který o tinnitu slyšel od svých kolegů. Potýká se s ním řada muzikantů jako třeba kytarista Michal Pavlíček. Trpěli jím i Bedřich Smetana nebo Ludwig van Beethoven.

Milan Cais vyzkoušel všechno možné od lékařů přes akupunkturu po léčitele. „Sehnal jsem knížku Jak jsem si vyléčil tinnitus inženýra Studeníka. Na ORL mě lékař nepotěšil, protože mi řekl, že mi může předepsat prášky na uklidnění, ale to jsem nechtěl. Zkusil jsem akupunkturu, nechal jsem si tinnitus změřit… Všechno jsem absolvoval a vždycky jsem se vrátil do pozice, kde jsem byl předtím. Nic nemělo efekt,“ popisuje.

Nakonec se rozhodl se s tinnitem sžít a využít ho pro svou výtvarnou činnost. „Po roce byl pro mě nejdůležitější moment, kdy jsem si to přijal do života. Je to moje součást a musím se s tím naučit žít a nebudu si ten život znepříjemňovat kvůli tomu a potom se mi hrozně ulevilo,“ říká.

„Probudím se a uvědomím si, že tam pořád je. Ale pro mě jsou tam další motivace k tomu vstát, nebrat si antidepresiva a fungovat čistě a s radostí, které ten den přinese,“ říká.

Že by skončil s muzikou, ho nikdy nenapadlo. „Nad tím jsem neuvažoval. Nejdřív jsem se děsil toho, co ve sluchátkách uslyším. Ale po čas koncertu jsem to nevnímal. Není tak hlasitý, aby to vadilo při bubnování,“ říká.

Kdyby mu lékaři sdělili, že se mu vyléčí tinnitus, když přestane s muzikou, má jasno. „Vybral bych si hudbu s tinnitem,“ uzavírá.