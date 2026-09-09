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Milan Baroš bude trojnásobný otec. S herečkou Vrzalovou čeká první holčičku

Autor:
  12:15
Milan Baroš a Aneta Vrzalová

Milan Baroš a Aneta Vrzalová | foto: koláž iDNES.czProfimedia.cz

Milan Baroš a Aneta Vrzalová
Aneta Vrzalová
Také zde platí, že kočka u sebe nechá milostivě bydlet majitele.
V ložnici má speciální gauč, na němž se učí texty.
23 fotografií
Bývalý fotbalista Milan Baroš (44) a herečka Aneta Vrzalová (34) se spolu na veřejnosti neukazují, už ale několik let tvoří pár. Nyní se herečka ukázala na tiskové konferenci s těhotenským bříškem. Pro Milana Baroše to bude už třetí potomek, pro Vrzalovou druhý. Už znají pohlaví miminka a mají i jméno.

Muzikálová herečka Aneta Vrzalová se ukázala na tiskové konferenci k 20. výročí muzikálu Děti ráje s těhotenským bříškem.

Dítě čeká s bývalým fotbalistou Milanem Barošem a Blesku prozradila, že dítě bylo plánované a má se narodit na Vánoce. Vědí už, že to bude holčička, a vybrali pro ni jméno Vanesa.

Manželství Milana Baroše po 18 letech skončilo. Jeho žena potvrdila rozchod

Pár nyní plánuje svatbu. „Oba už máme manželství za sebou a nepovažujeme to za nejdůležitější věc na světě. Možná uděláme jeden velký mejdan, ale oficiality nejsou potřeba,“ řekla Vrzalová pro Super.cz.

Milan Baroš má s bývalou ženou Terezou sedmnáctiletého syna Patrika a čtrnáctiletého Mattea. Aneta Vrzalová má z prvního manželství devítiletého syna Olivera.

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