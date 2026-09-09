Muzikálová herečka Aneta Vrzalová se ukázala na tiskové konferenci k 20. výročí muzikálu Děti ráje s těhotenským bříškem.
Dítě čeká s bývalým fotbalistou Milanem Barošem a Blesku prozradila, že dítě bylo plánované a má se narodit na Vánoce. Vědí už, že to bude holčička, a vybrali pro ni jméno Vanesa.
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Pár nyní plánuje svatbu. „Oba už máme manželství za sebou a nepovažujeme to za nejdůležitější věc na světě. Možná uděláme jeden velký mejdan, ale oficiality nejsou potřeba,“ řekla Vrzalová pro Super.cz.
Milan Baroš má s bývalou ženou Terezou sedmnáctiletého syna Patrika a čtrnáctiletého Mattea. Aneta Vrzalová má z prvního manželství devítiletého syna Olivera.