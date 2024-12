Rodiče mi zakázali mluvit o tom, že jsem Židovka, říká Mila Kunisová

Jednačtyřicetiletá Mila Kunisová, která je od roku 2015 vdaná za jednačtyřicetiletého herce Ashtona Kutchera, nyní přiznala, že jí rodiče odmalička zakazovali, aby hovořila o svém židovském původu.

V rozhovoru se spisovatelkou a aktivistkou Noou Tishbyovou se herečka svěřila s tím, že jí rodiče v dětství nařizovali, aby se o své víře nebavila s ostatními.

„Vždycky jsem věděla, že jsem Židovka, ale bylo mi řečeno, abych o tom nikdy s nikým pokud možno vůbec nemluvila. Byla jsem se vším všudy vychována jako Židovka, takže pro mě je to kultura. Mé děti se s mým náboženstvím ztotožňují,“ říká Kunisová.

S Ashtonem Kutcherem mají desetiletou dceru Wyatt Isabelle a osmiletého syna Dimitriho Portwooda. Společně s dětmi slaví místo Vánoc Chanuku. „Ashton přijal mé náboženství z vlastního rozhodnutí. Zamilovala jsem si své náboženství vlastně až proto, když mi ho vysvětlil on,“ uvedla herečka.

Přiznala také že židovské výchově hraje jídlo velkou roli v tom, jak přistupuje k mateřství. „Mám neustálý strach z nedostatku jídla a z toho, že někdo bude mít hlad. To nejhorší, co mi moje děti mohou říct, je: ‚Mami, mám hlad.‘ Jídlo u nás všechno spraví. Jste unavení? Snězte si něco. Jste mrzutí? Vezměte si něco dobrého na zub,“ popisuje.

„Výživoví poradci asi řeknou, že je to nezdravé a že děláme něco špatně, a já to chápu. Pracuji proto na tom. Ale je to prostě něco, co je ve mně zakořeněné,“ dodala herečka s tím, že je kvůli své výchově v dětství je také velmi pověrčivá a má neustálý pocit viny.