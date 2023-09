Kunisová a Kutcher podpořili kolegu před odsouzením. Teď se za to omlouvají

Na videu zveřejněném na Instagramu Kutcher a Kunisová řekli, že je jim líto bolesti, kterou možná způsobili dopisy, které byly zveřejněny v pátek.

Kutcher řekl, že dopisy, v nichž soud žádali o shovívavost, byly určeny k tomu, aby si je soudce přečetl, a neměly podkopávat svědectví obětí nebo je jakýmkoli způsobem retraumatizovat. „Nikdy bychom to nechtěli udělat a je nám líto, pokud k tomu došlo,“ prohlásil.

Herec prozradil, že Mastersonova rodina se na ně obrátila poté, co byl jejich kolega v květnu usvědčen ze znásilnění. Požádala je, aby napsali dopisy popisující osobu, kterou znali 25 let. Po Mastersonově soudu dopisy zveřejnil na internetu například The Hollywood Reporter a další.

Kutcher popsal Mastersona ve svém dopise z 27. července 2023 jako muže, který se k lidem choval slušně, spravedlivě a velkoryse. Kunisová ho pak nazvala výjimečným vzorem a přítelem, nebo že v něm viděla mimořádnou postavu „staršího bratra“. Herečka v omluvném videu uvedla, že jejich dopisy neměly v úmyslu podkopat svědectví obětí. „Naše srdce je s každým, kdo se někdy stal obětí sexuálního napadení, sexuálního zneužívání nebo znásilnění,“ řekla.

Danny Masterson hrál s Ashtonem Kutcherem, Milou Kunisovou a Topherem Gracem v seriálu Zlatá sedmdesátá v letech 1998 až 2006.

Soud v Los Angeles poslal ve čtvrtek Dannyho Mastersona na třicet let až doživotí do vězení za znásilnění tří žen v jeho domě v letech 2001 až 2003. Podle obětí jim ukradl život. Herec, který je důležitým členem scientologické církve, ženy nejdřív omámil a pak je znásilnil. Masterson obvinění vždy popíral.

Odsouzení na 30 let až doživotí znamená, že odsouzený si o podmínečné propuštění může zažádat teprve poté, co si ve vězení odpyká 30 let. To ale nemusí znamenat, že bude jeho žádosti vyhověno.