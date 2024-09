Jméno pomáhá, ale musíte dobře odvést svoji práci, říká syn Michaela Kocába

Michaelu Kocábovi mladšímu, který je synem zakladatele Pražského výběru, se říká familiárně Miki. I kvůli tomu, že jeho maminkou je Američanka. A díky ní se také věnoval tanci. Otec ho zase vedl k hudbě. „Hrál jsem na bicí, ale nechal jsem toho, stejně jako tancování. Nebyla to úplně moje volba, takže když jsem dospěl do věku, kdy jsem si mohl sám říct, co chci dělat, vybral jsem si filmovou zvukařinu. Ale dál si pro sebe skládám hudbu,“ říká Miki, který je podepsaný pod filmem Mord, jenž nedávno vstoupil do kin.

Táta mi věří, máme podobné cítění a podle mě docela oceňuje, co tomu dílu dokážu přidat. Takže mi dal volnou ruku.