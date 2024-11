Mike Tyson mazlil Hasbullu, spletl si ho s dítětem. Bizarní video baví internet

„Myslel jsem si opravdu, že je to malé dítě,“ přiznal Mike Tyson. „Objímal jsem ho jako bych objímal každé jiné dítě a dělal jsem s ním různé hlouposti a srandičky. Pak mi řekli, že mu je přes dvacet let. Byl jsem v šoku,“ vzpomíná.

Hasbulla vzal situaci s humorem a prohlásil, že by se s Tysonem klidně rád znovu setkal. „Příště to bude ještě větší show,“ slíbil influencer.

Hasbulla Magomedovich Magomedov trpí genetickou poruchou – deficitem růstového hormonu, kvůli kterému přestal růst a vypadá a mluví stále jako pětileté dítě, přestože už je dospělý. Měří 102 centimetrů a váží dvacet kilogramů.

Koncem roku 2020 začal na sociální sítě nahrávat různé příspěvky ze života. Kvůli svému vzhledu se stal hvězdou mnoha virálních meme gifů, vtipů a narážek v online komunitách. Velmi rychle se proslavil na platformách jako TikTok a Instagram.

Hasbulla, který v roce 2022 podepsal propagační smlouvu s UFC, se netají láskou k bojovým sportům. Přátelí se s jedním z nejlepších MMA zápasníků světa Khabibem Nurmagomedovem, videa natáčel také například s Markem Wahlbergem, Shaquillem O´Nealem či Mikem Tysonem.

Tyson, známý nejen svými úspěchy v ringu, ale i nečekanými momenty v osobním životě, nedávno prohrál zápas se sedmadvacetiletým youtuberem a boxerem Jakem Paulem. „Nevnímám, že mi je už osmapadesát. Cítím se fyzicky i psychicky naprosto skvěle. Trénuji každý den s mladšími borci a ukazuji, že věk je jen číslo,“ prohlásil Tyson v jednom z rozhovorů.

O svém soupeři před zápasem řekl, že je to o jedenatřicet let mladší muž a měl by proto dobře zvládnout údery od tak starého muže, jakým je on.

Tyson, kdysi přezdívaný „Nejzlejší muž planety“, byl na vrcholu na konci 80. a začátku 90. let minulého století. Před sedmadvaceti lety ve slavném zápase o světový titul v těžké váze ukousl kus ucha svému soupeři Evanderu Holyfieldovi. Poslední předchozí oficiální zápas absolvoval Tyson v roce 2005, po nedávné prohře s Paulem si v kariérní bilanci pohoršil na 50-7.