Přiženit se do královské rodiny bylo snadné, říká zeť princezny

Sportovec Mike Tindall se oženil se Zarou Phillipsovou, dcerou princezny Anny, a tedy neteří současného britského krále Karla III. Dnes má hned s několika členy své nové rodiny blízký vztah.

V rozhovoru pro magazín The Telegraph, kde mimo jiné propaguje svou novou knihu The Good, the Bad & the Rugby (parafráze na originální název westernu Dobrý, zlý a ošklivý), říká, že zvyknout si na královský život se obešlo bez potíží. „Věřte tomu, nebo ne, přiženit se do královské rodiny pro mě byla vlastně jednoduchá věc. Celou dobu se ke mně chovali mile a já k nim také. Prostě nic těžkého,“ říká Tindall.

Zažívá tedy zjevně zcela odlišné pocity než americká herečka Meghan Markleová, která se v roce 2020 po necelých dvou letech manželství s princem Harrym rozhodla s chotěm odejít z předních funkcí královské rodiny a odstěhovali se s rodinou do ústraní v Americe. Vévodkyně ze Sussexu měla napjaté vztahy takřka se všemi, a to včetně své švagrové Kate, manželky prince Williama.

Královna Camilla, král Karel III., princezna Kate, princ Louis, princezna Charlotte, princ William, princ George a Mike Tindall cestou na vánoční bohoslužbu v Sandringhamu (25. prosince 2024)

Mike Tindall si podle všeho naopak skvěle rozumí jak s Williamem, tak i s jeho nejstarším synem Georgem, s nímž ve volném čase chodívá hrát fotbal. „Celá rodina má sport ve velké oblibě. Catherine třeba chodí běhat,“ zmiňuje.

Jeden ze zdrojů blízkých rodině přitom magazínu Times prozradil, že zatímco jiní členové především dodržují královskou etiketu, Mike Tindall je zkrátka sám sebou a díky své pohodové povaze on i jeho manželka Zara, se kterou má tři děti, přispívají k dobrým vztahům v rodině.

Očekávaná kniha, kterou napsala trojice moderátorů stejnojmenného podcastu, kromě jiného obsahuje poutavé záznamy rozhovorů s jednotlivými členy královské rodiny.