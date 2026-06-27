Je to vůbec on? Mickey Rourke ukázal pohublou tvář i chybějící zuby

Herce vyfotili v ulicích Los Angeles, jak venčí svého psa. Nešlo si nevšimnout, že mu chybí několik zubů a celkově působil zesláble. Ještě před měsícem přitom spodní zuby měl. Nyní byl v ušpiněné šedé mikině a měl vybledlé džíny a tmavé sluneční brýle.
V osobním životě se v poslední době potýká s problémy. Na konci roku 2025 se musel vystěhovat ze svého domu v Los Angeles poté, co nezaplatil nájemné ve výši téměř 60 tisíc dolarů.
Fanoušci následně uspořádali sbírku v kampani GoFundMe, aby herci nájem zaplatili. Vybrali 100 tisíc dolarů. Rourke peníze však odmítl, sbírku navíc označil za „trapnou a ponižující“.
Jeho zástupci po vystěhování sdělili deníku Daily Mail, že Rourke přestal nájem platit proto, že podmínky k bydlení v domě byly nepřijatelné. „Po celé měsíce se vyskytovaly závažné problémy, které zůstávaly opakovaně nevyřešeny navzdory mým snahám o jejich odstranění,“ uvedl prostřednictvím svého týmu.
Mickey Rourke, vlastním jménem Philip Rourke Jr., se dle svých slov dlouhodobě potýkal s problémy s hlodavci. Koupelna i vodovodní instalace také často nefungovaly. „Opakovaně jsem žádal o opravy, ale problémy přetrvávaly a základní údržba nikdy nebyla řádně provedena,“ řekl.
„Rozhodnutí přestat platit nájem jsem neučinil lehkovážně. Jednoduše jsem nemohl dál platit za dům, který byl v tak špatném stavu, přestože jsem se opakovaně snažil dosáhnout nápravy,“ dodal Rourke.
V březnu letošního roku pak soud v Los Angeles rozhodl ve prospěch majitele domu Erica T. Goldieho. Herec totiž nereagoval na výzvu k uhrazení dlužného nájemného ani k vystěhování, a soud proto pronajímateli přiznal okamžité právo nemovitost převzít.