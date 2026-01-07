Mickey Rourke obdržel minulý měsíc výzvu k uhrazení dlužného nájemného ve výši 59 100 dolarů (okolo 1,2 milionu korun), jinak měl do tří dnů nemovitost opustit. Krátce poté vznikla crowdfundingová sbírka, která měla pomoci pokrýt okamžité náklady spojené s bydlením a zabránit ztrátě domova.
Herec se k celé situaci vyjádřil ve videu, které zveřejnil 5. ledna na svém Instagramu. „Objevilo se něco, z čeho jsem opravdu frustrovaný a zmatený a čemu nerozumím. Někdo pro mě založil sbírku, kam mají lidé posílat peníze jako na charitu. Raději bych si strčil zbraň do pr*ele a zmáčkl spoušť,“ řekl doslova. Celou záležitost pak označil za trapnou a ponižující, přičemž dodal, že se s tím časem vyrovná.
Uvedl, že by nikdy nežádal o charitu a že takový způsob řešení osobních finančních problémů je mu naprosto cizí. Podle svých slov by se v případě nouze obrátil raději na své blízké než na veřejnost.
Kampaň dle zahraničních médií založila jeho jménem Liya-Joelle Jonesová, která se označila za asistentku Kimberly Hinesové, Rourkeovy manažerky. V informacích u sbírky uvedla, že vznikla s hercovým plným souhlasem. Rourke však, jak již bylo řečeno, tuto verzi popírá.
V samotném videu se také zamyslel nad svou kariérou a otevřeně přiznal, že si v minulosti vedl velmi špatně. Uvedl, že nikdy nebyl ke své škodě příliš diplomatický a že si musel projít více než dvaceti lety terapie, aby se vyrovnal s psychickými následky některých svých životních chyb – například závislosti na alkoholu a drogách. Zdůraznil, že dnes už je jiným člověkem.
Přesto, že své fanoušky vyzval, aby do sbírky nepřispívali, a oznámil, že situaci bude řešit se svým právníkem, se do pondělního večera podařilo vybrat více než 95 tisíc dolarů z cílové částky.
Zároveň přiznal, že si ve finanční krizi musel půjčit peníze na nájem od blízkého přítele. Zdůraznil ale, že by nikdy nežádal o finance cizí lidi ani své fanoušky, protože to není v souladu s jeho zásadami. Své příznivce ujistil, že je v pořádku a plánuje se vrátit k práci. Závěrem vyzval všechny, kteří už do sbírky přispěli, aby si své peníze nechali obratem vrátit. „Jsem příliš hrdý na to, abych podobnou pomoc přijal,“ říká.
Podle informací z realitního serveru Zillow má Mickey Rourke pronajatý rodinný dům se třemi ložnicemi o rozloze přibližně 150 metrů čtverečních. Nájemní smlouvu podepsal herec v březnu 2025 s původním nájemným 5 200 dolarů měsíčně (asi 107 tisíc korun), které bylo později navýšeno na 7 000 dolarů (zhruba 145 tisíc korun). Pronajímatel Eric Goldie kromě dlužného nájemného požaduje také úhradu právních nákladů a ukončení nájemní smlouvy.
Potíže s placením nájmu má herec opakovaně. V roce 1994 měl problém také s Donaldem Trumpem. Ten ho jakožto majitel vyhodil ze svého hotelu Plaza. Současný prezident USA tehdy tvrdil, že mu herec naprosto zdemoloval pokoj s výhledem na Central Park.
Mickey Rourke platil v 80. letech za sexsymbol. Od té doby řešil problémy s drogami a alkoholem a výrazně přibral. Několikrát podstoupil plastické operace, aby si vyhladil vrásky, což téměř úplně změnilo jeho obličej (více zde).
Loni se herec v Británii účastnil reality show Celebrity Big Brother. Po týdnu ho však produkce ze show vyhodila kvůli špatnému chování. Urážel ostatní soutěžící a měl homofobní poznámky.