S Mickeym Rourkem byly v show od začátku problémy. Soutěžící pohoršoval třeba tím, že si čistil zuby u dřezu v kuchyni a především svými komentáři na konto žen ve vile.

Když si jedna z nich dávala LED masku na obličej, aby neměla vrásky, Rourke jí řekl, že by měla „raději deset minut běhat kolem bloku“ a upozornil ji, že „platí, že jste to, co jíte.“ Další soutěžící prý urážel pro její homosexualitu. „Když tu zůstanu déle než čtyři dny, už nebudeš lesba,“ řekl jí Rourke.

Produkce ho donutila omluvit, ale to nestačilo. Fanoušci volali po tom, aby nezdvořilý herec ze show odešel. Produkce mu dala varování. „Používal nevhodný jazyk a nepřijatelné chování“ vůči dalšímu spolubydlícímu, což byla poslední kapka, aby ho produkce přiměla odstoupit.

„Mickey Rourke souhlasil s tím, že dnes večer opustí dům Celebrity Big Brother po diskusi s Velkým bratrem ohledně dalšího používání nevhodných výrazů a případů nepřijatelného chování,“ řekl deníku Daily Mail mluvčí show Celebrity Big Brother.

Když proběhlo v pátek první vyřazování, byla na Rourkovi znát nelibost, když ostatní nehlasovali pro něj. Jeho chování ve vile se tak zdá cílené, aby ho ostatní soutěžící co nejdřív vyloučili.

Nakonec to ale udělala produkce a to pro herce znamená zřejmě ztrátu výdělku. Za účast v reality show měl dostat honorář 500 tisíc liber. Jako americký občan musí ale tuto částku zdanit, takže mu mělo připadnout 276 tisíc liber.

Vzhledem k tomu, že byl vyloučen produkcí, nedostane ovšem zřejmě celou částku. V minulých letech soutěžící, kteří odešli na vlastní žádost nebo pro porušení pravidel, dostali jen polovinu svého honoráře.